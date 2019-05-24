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長三角7城軌道交通 即日起一碼通行

2019-05-24 04:01聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為助力國家長三角一體化發展戰略，共同深化長三角城市交通融合，5月22日，上海、杭州、南京、合肥、蘇州、寧波、溫州7座城市軌道交通，即日起實現二維碼手機掃碼過閘「一碼通行」，第一張覆蓋長三角三省一市等主要城市的地鐵通票就此誕生，長三角區域成為中國國內首個實現地鐵刷碼互聯互通的城市群。

中新社報導，即日起，長三角「滬杭寧合蘇甬溫」7城內任何一城的市民能享受到只需使用本地城軌的官方APP，即可獲得跨城市軌交出行的體驗。合肥目前已與上海、杭州、南京、寧波、溫州實現軌交乘車二維碼互聯互通，下一步，將加快推進與蘇州軌交實現互聯互通。

據瞭解，7城掃碼乘車應用系統利用了雙離線二維碼等技術，解決了異地系統兼容、跨區域結算等難題，確保了國內所有主流手機，即使在地鐵站無線網絡信號不好的情況下，也能够實現最快0.3秒的快速安全過閘。

另一方面，在去年「滬杭甬」3城互通的基礎上，此次「滬杭寧合蘇甬溫」7城互通首次攜手支付寶啟動了區塊鏈技術的試點應用。充分利用區塊鏈分佈式賬本不可篡改的特性，較好地解決了異地乘車信息互通共享等問題。同時，銀聯卡異地支付模式為長三角市民乘客的出行帶來更多便利。 目前，現已開通互聯互通的城市軌道交通運營總里程超過1480公里，相當于從北京自駕到上海，跨越了1/4個中國，這是「互聯網+軌道交通」的重要里程碑。

長三角區域開通異地乘車服務的用戶數達到近40萬人，越來越多的長三角市民乘客將選擇出行「一碼通」。

隨著更多城市地鐵逐漸實現移動支付，預計今年底之前，長三角將有10座城市的地鐵二維碼實現互聯互通，未來還將爭取進一步擴展覆蓋長三角其他主要城市地鐵。

上海區塊鏈技術北京

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