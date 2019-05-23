長征四號丙火箭發射遙感33號衛星失敗

2019-05-23 22:04 中央社 台北23日電



新華社報導，中國太原衛星發射中心今天上午使用長征四號丙運載火箭發射遙感33號衛星，根據測量數據監視判斷，衛星發射失敗。故障排查及有關處理工作已全面展開。

報導稱，運載火箭的第1、第2級（節）飛行正常，第3級工作出現異常；根據測量數據監視判斷，火箭第3級及衛星殘骸已墜落，衛星發射失利。

長征四號丙運載火箭（簡稱：長四丙，縮寫：CZ-4C，對外縮寫：LM-4C），是由上海航太技術研究院研製的常溫液態三級運載火箭；主要是在長征四號乙（CZ-4B）基礎上，增加三子級二次啟動能力，大幅提高火箭的運載能力。

根據百度百科披露的數據，長征四號丙運載火箭全長48公尺，第1、2級直徑3.35公尺，第3級直徑2.9公尺，起飛重量250噸，太陽同步軌道高度800公里的運載能力2.8噸。

2006年4月27日，長征四號丙在太原衛星發射中心首次成功發射，將中國第一顆遙感衛星精準送入預定軌道，並實現首次發射的火箭發射場測試零故障紀錄。

2018年5月21日，長征四號丙首次在西昌衛星發射中心執行任務，成功將「嫦娥四號」的「鵲橋」號中繼衛星，以及哈爾濱工業大學兩顆超長波天文觀測微衛星發射升空。