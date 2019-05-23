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香港灣仔富士大廈偷拍事件不絕 鳳姐難安心喊救命

2019-05-23 21:59香港01 記者黎靜珊、鄧栢良、蔡正邦／報導

受訪鳳姐對偷拍行為並不陌生，但異口同聲表示防不勝防。（香港01記者攝）
受訪鳳姐對偷拍行為並不陌生，但異口同聲表示防不勝防。（香港01記者攝）
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有「鳳樓大廈」之稱的灣仔駱克道富士大廈，凌晨有鳳姐與日籍嫖客爆衝突，起因疑嫖客偷拍，揭露鳳姐不時遇到被偷拍困擾，擔心被人放上網。香港01記者深入事發現場，樓高22層的富士大廈，除了7樓外，其他樓層都有一樓一鳳的設立。

富士大廈每間房、走廊及後樓梯都設有閉路電視，走廊及房門除了鳳姐自我宣傳字條外，亦貼有嚴禁偷拍告示。區議員表示大廈法團以至警方都會了解經營情況，法團有在樓層裝設閉路電視加強保安。

香港01記者走訪富士大廈多名「一樓一」鳳姐，她們表示時有聽聞偷拍事件，甚至遇過客人偷拍，多數會出言勸阻，但仍然防不勝防。其中一名鳳姐表示，多有日本人來偷拍，如遇偷拍情況會立即叫停，但現時有偷拍眼鏡等高科技產品，實在難以控制。

上月4日法官就中華基督教會協和小學入學叩門試試題外洩事件，判處被告「不誠實取用電腦」罪名不成立，現時三條涉及偷拍的罪行（遊蕩罪、公眾地方擾亂秩序罪及有違公德），則只適用於公眾地方行為，意味若在鳳樓被偷拍，可說是無法可防。富士大廈鳳姐希望政府盡快立法，保護被拍者權益，指姊姊們被偷拍「真係含淚，嗌晒救命，成日喺度喊，幾傷心。」

對於有客人提出拍攝要求，鳳姐多數斷言拒絕：「畀錢都唔俾（拍攝）」因為擔心片段被放上網，影響家庭，「對我哋冇利益。」她最不齒偷拍者上載上網，又不打馬賽克，影響鳳姐自身。

紫藤：偷拍對鳳姐造成心理壓力

關注性工作者組織「紫藤」發言人認為偷拍對鳳姐造成巨大心理壓力，「怕被在港家人看到相片或影片，又可能有人立心不安，藉此恐嚇或要脅」更有鳳姐因被偷拍而有尋死意圖，幸得其他姊妹勸阻。

發言人表示，自2016/17年起接獲鳳姐被偷拍的求助，求助自此沒有停止，紫藤會嘗試聯絡拍攝人或機構表達關注，有些片段成功下架，有些刞無從入手。近年富士大廈成為「旅遊景點」，該處地下已用日文告示，提醒尋歡者勿拍攝，可惜仍有不愉快事件發生。組織希望「窺淫罪」盡快立例，讓執法者有例可循。

當區區議員鍾嘉敏指，大廈法團了解運作情況，有在走廊等公用地方裝設閉路電視，加上鳳姐間守望相助，平日一般很少出現問題，相信今次是個別事件。

富士大廈鳳姐將一些疑似偷拍的人士相貌貼出，讓其他姊妹加以警惕。（香港01記者攝）
富士大廈鳳姐將一些疑似偷拍的人士相貌貼出，讓其他姊妹加以警惕。（香港01記者攝）
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延伸閱讀：

【偷拍鳳姐】日漢闖「性地」富士大廈獵奇　疑走廊偷拍女郎起衝突

【偷拍罪行】法改會倡窺淫及偷拍裙底列性罪行　議員促盡快立法

文章授權轉載自《香港01》

偷拍香港恐嚇

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