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大陸多家航空公司向波音索賠 專家認為有難度

2019-05-23 20:30聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

東航、國航後，南航、厦航、深航、昆航也正式致函波音公司，就波音737MAX停飛及前期訂購的737MAX延遲交付造成的損失提出賠償要求。但大陸專家指出，想要得到理想的賠償有很大難度。

中國南方航空負責人表示，南航自3月11日起已暫停24架波音737MAX飛機的商業運行。據瞭解，南航要求波音公司儘快就賠償方案進行磋商。南航是3家大陸主要航空公司中擁有波音737MAX飛機最多的一家，他拒絕透露具體索賠金額。

厦航22日宣布，針對10架波音737MAX飛機長時間停飛造成的損失，將向波音公司提出索賠。

中國國際航空公司同天就波音737MAX飛機長時間停飛以及訂單無法按時交付所造成的損失，正式向波音公司提出索賠。國航也未透露更多向波音索賠的具體資訊。

昨天，深圳航空和昆明航空跟進。自3月11日起，深航已暫停5架、昆航已暫停2架波音737MAX飛機的商業運行

東方航空是最早要求賠償的。它21日就向波音公司提出索賠要求。索賠範圍包括公司14架波音737MAX自3月11日以來長時間停飛，及公司前期已訂購的737 MAX飛機延遲交付所造成的損失。東航稱，東航和波音將就此問題保持溝通。停飛以來，給東航造成了較大損失，並且相關損失還在持續擴大。

大陸華泰證券預測，大陸航空公司停運的96架飛機每天的損失大約為5229萬元人民烠。再加上飛機停運帶來的場地、維護、飛機攤銷成本、人工費用等，實際損失則更高。

大陸民航專家林智傑對媒體表示，之前波音787飛機因為電池問題「停場」，也有航空公司提出索賠，但具體賠了多少錢，沒有公開報導。此次737MAX從停飛的數量，到影響的各家航空公司，再到停飛的時長，都是近幾年沒有的。

林智傑表示，具體賠償金額取決於兩個方面，1是實際的損失，2是商業談判的能力。全球有5000家航空公司，但只有波音和空客兩家大飛機製造商，所以在商業談判中，寡頭壟斷的波音佔據比較有利的地位，航空公司要想得到理想的賠償有一定難度。

大陸航空公司集體向波音公司求償737MAX停飛的損失，圖為率先發動求償的東方航空...
大陸航空公司集體向波音公司求償737MAX停飛的損失，圖為率先發動求償的東方航空所屬的A350班機。（中新社）
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