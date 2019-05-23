鷹君爭產案 羅老太告滙豐敗訴

2019-05-23 14:42 世界日報 香港23日電



影片來源：臉書

鷹君集團創辦人羅鷹石遺孀羅杜莉君（羅老太）早前狀告滙豐國際信託，要求撤銷滙豐信託作為家族信託的受託人，高等法院裁定羅老太一方敗訴，下令她支付被告方的訟費。羅老太三子羅嘉瑞透過發言人表示，尊重法庭裁決，希望事件告一段落，母親能盡快回家團聚；羅老太則稱她身邊還有支持和尊敬她的兒女，正研究是否要上訴。

香港電台報導，法官裁定，羅老太指控滙豐信託多次不按指示增持鷹君股份在法律上並不能成立，因為羅老太接受羅氏家族信託屬有效的全權信託，而信託契約條款明確指出，滙豐信託擁有絕對的自行處理權並不受任何限制。

報導指出，法官又說，羅老太指控滙豐信託疏忽或故意違反職守，沒有維持家族信託在鷹君集團的控制權和控制來自三子羅嘉瑞的潛在威脅；但羅老太無法證實家族信託在鷹君擁有任何「控制權」，以及羅嘉瑞的舉動會威脅家族信託在鷹君集團的地位。

羅家多名成員捲入紛爭

香港01報導，對於羅老太指控滙豐偏幫羅嘉瑞，法官認為長久以來羅嘉瑞都是作為羅家與滙豐的聯絡人，劉倩兒與羅嘉瑞聯絡亦非秘密，且若二人有不可告人關係或劉倩兒曾私下向羅嘉瑞「通水」的話，有關對話必定不會紀錄在眾多的會議文件及內部紀錄，沒證據顯示二人有不尋常關係。法官認為滙豐以受益人的最大利益作依歸去管理信託，亦小心謹慎地處理當時的情況。

據報導，羅老太一方指，她與亡夫羅鷹石1984年在滙豐成立一信託，任何一方先去世，另一方將全權擁有，成立這信託的目的，正是為了保持其家族對鷹君控制權，故認為信託應跟羅老太的指示行事，

雖然案件表面上是羅老太與滙豐的訴訟，但案件始終涉及羅家的主要資產鷹君集團的股份，原告多名羅家成員均曾出庭作供，庭上爭拗已非只集中在管理信託。羅老太作供時直斥嘉瑞為錢對付媽媽，擔心有人獨攬鷹君控制權。支持羅老太的六子啟瑞作供時更直指：「嘉瑞是所有事情的罪魁禍首。」

鷹君爭產案羅老太敗訴 三子望母親回家 (取材自臉書) 分享 facebook

已故掌門人羅鷹石布匹生意起家 自建地產王國

香港新聞組／香港23日電

鷹君已故掌門人羅鷹石，在上世紀60年代創立鷹君集團，與兒子們的打拚下，一度雄踞香港地產界一方，沒想到他死後十多年，其家族卻鬧出爭產官司。

香港01報導，其實羅家原本是作布匹生意，後來羅鷹石子女眾多，他最後脫離家族獨自發展，又看準戰後香港住屋需求大增，加上有大量大陸移民擁入，乘機發展地產，從而建立其地產王國，之後轉戰商廈及酒店，同樣非常成功，自成一派。

據報導，1938年，25歲的羅鷹石帶同新婚妻子到達香港，以1萬元資本在上環文咸東街開設羅瑞興疋頭行，主要在天津、上海等地購買布匹，然後運往泰國或在香港本地銷售。雖然羅鷹石初時不懂廣東話，但據當時的老行尊回憶，羅鷹石的商號信譽良好，很快就打出名堂，在中上環區頗為著名。

報導稱，1956年，內地政府改行百家爭鳴，放寬言禁，不少祖籍內地的港人要求重開關卡，讓他們回歸大陸。時任香港總督葛量洪於是在當年2月重開關卡，但此舉動反而令大量內地難民湧入香港，迫令葛量洪要在當年9月急急關閉關卡，但已有6萬難民到達香港。當時正值戰後，香港因在戰時受到嚴重轟炸，有近四分之三的房屋遭到破壞；難民湧入，令香港的住房需求飆升。

羅鷹石眼見大量地難民湧入香港，決定首次涉及地產投資項目。據報導，短短一年間，羅獲利10萬，促使他轉為發展地產項目，並買入西環吉席街，爹核士街，山市街三塊地皮繼續發展，獲得巨大成功。