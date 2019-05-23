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她19歲當銀行櫃員29歲掛職副縣長 簡歷已被悄悄修改

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她19歲當銀行櫃員29歲掛職副縣長 簡歷已被悄悄修改

2019-05-23 14:05聯合報 記者李仲維╱即時報導

連日來被網友熱議的九江銀行支行行長、湖口縣副縣長楊沁，她在江西省湖口縣政府資訊公開平台網站今天被悄悄修改，註明掛職副縣長兩年後自行免除。

楊沁之所以受矚目，是因為她19歲當上銀行櫃員，今年29歲就能掛職副縣長。

澎湃新聞報導，楊沁個人簡歷的單張網頁截圖，在社交媒體上廣泛傳播。目前，湖口縣官方網站縣政府領導欄目顯示，楊沁是7名副縣長中排名最後的副縣長。

官網的最新版本，是在副縣長後特別註明「掛職兩年，掛職結束後所掛任職務自行免除」。

楊沁是江西九江市人，1990年2月出生，她於2004年進入江西旅遊商貿職業學院，2009年從該校畢業，獲大專學歷。她畢業後在位於九江市潯陽區的九江銀行甘棠支行擔任櫃員，2012年2月起任該支行客戶經理，其間，楊沁於2010年至2013年透過江西財經大學函授專升本，獲得大學學歷。

從2015年至今的5年，楊沁四次調動職務，節節高升。

隨著湖口縣政府資訊公開平台對楊沁簡歷的公布，這名支行行長兼副縣長受到前所未有的關注，輿論驚訝其學歷背景和升官速度。

九江銀行回應上游新聞稱，楊沁在九江銀行工作10年，從銀行櫃員成長為中層幹部，符合該行人事任免規定。湖口縣委相關負責人表示，九江銀行14名各縣（市、區）支行行長掛任政府副縣長，是九江市委的決定。

楊沁。(湖口發布微信公眾號)
楊沁。(湖口發布微信公眾號)
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