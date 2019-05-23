留學逾5年未歸 中共黨員將被停止黨籍

2019-05-23 12:14 世界日報 北京23日電



中央近日印發「中國共產黨黨員教育管理工作條例」，其中對於因私出境並在海外長期定居或出境研究超過五年仍未返回的黨員，予以停止黨籍。

新華社報導，中央近日印發「中國共產黨黨員教育管理工作條例」並發出通知，要求各地區各部門認真遵照執行，並要求每個黨員不論職務高低，都必須按照黨章要求和上述條例的規定，接受黨組織的教育管理。

這項條例共10章46條，分別對黨員的教育基本任務、日常教育管理主要方式、以及黨籍和黨員組織關係管理、黨員監督和組織處置等方面作出詳細規定。

值得注意的是，在第5章黨籍和黨員組織關係管理中，條例列明對於因私出境並在海外長期定居或出境學習研究超過五年仍未返回的黨員，一般予以停止黨籍。停止黨籍的決定由保留其組織關係的黨組織按照有關規定作出。

對與黨組織失去聯繫六個月以上、透過各種方式查找仍然沒有取得聯繫的黨員，予以停止黨籍。停止黨籍的決定由所在黨支部或者上級黨組織按照有關規定作出。停止黨籍兩年後確實無法取得聯繫的，按照自行脫黨予以除名。

對停止黨籍的黨員，符合條件的，可以按照規定程序恢復黨籍。對勸其退黨、勸而不退除名、自行脫黨除名、退黨除名、開除黨籍的，原則上不能恢復黨籍，符合條件的可以重新入黨。

此外，在第8章黨員教育管理信息化中，條例第38條列明，黨組織應當教育引導黨員嚴格規範網路行為，敢於同網上錯誤言論作鬥爭，不得製作、發布、傳播違反黨的紀律規定和國家法律法規的信息內容。