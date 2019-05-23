新疆警槍殺亡妻3同事後自戕 美維吾爾協會：疑點重重

2019-05-23 12:16 世界日報 北京23日電



新疆警槍殺亡妻3同事後吞槍自殺事件。 (路透) 分享 facebook

新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣，20日晚發生派出所警察開槍殺死三人後吞槍自殺事件。警方表示，嫌犯是當地一名派出所指導員，他到學校整理亡妻遺物時，精神受到刺激，開槍射殺學校三名教職員，再吞槍自殺。

綜合媒體報導，疑犯哈孜別克·努拉洪是阿圖什市公安局工業園區派出所指導員，他的妻子古麗娜·昂卡瓦依於去年11月車禍身亡，疑犯精神受到刺激。疑犯20日前往阿合奇縣團結小學整理亡妻遺物時，與該校教職員發生爭執，導致情緒失控，持槍將教職員方富斌、如孜巴依．阿不都熱合曼、吐爾遜古麗．托合那依三人射殺，隨後疑犯再開槍自殺。

這起罕見的槍擊案引起關注。美國維吾爾協會主席伊利夏提認為本案疑點重重，並指出，新疆當局大規模設立集中營，高壓維穩的統治方式已經使得當地各民族官員到達忍耐極限，反抗行動「有了第一例，就會有第二例」。

伊利夏提指出，嫌犯妻子到底是車禍死亡還是因為關進再教育營而死亡，由於無法查證，令人高度質疑；從嫌犯的姓名看來，應該是新疆的柯爾克孜族，而且以他是派出所指導員的身分來看，仍然發生這樣的槍擊案，他認為，這已經是對體制的絕望反抗。

值得關注的是，過去中國官方在報導所謂的恐怖襲擊案時，嫌犯都是使用斧頭或刀具，這是近年來第一次出現槍枝。