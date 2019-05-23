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雲南大旱12河斷流 30萬人飲水困難

2019-05-23 12:17世界日報 北京23日電

雲南大旱加重 近百萬人臨時飲水困難 西雙版納州已發布停課通知 新華社
雲南大旱加重 近百萬人臨時飲水困難 西雙版納州已發布停課通知 新華社
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今年入春以來，雲南氣溫持續偏高，多地旱情嚴重。造成30.9萬人、9.3萬頭牲畜飲水困難，12條河道斷流，7座水庫乾涸，15眼機電井出水不足，農作物受災面積已逾1106萬畝。近期，西雙版納州、普洱市、玉溪市等地接連發布高溫紅色預警，其中西雙版納州已發布停課通知。

綜合媒體報導，普洱少數民族村寨儲水池乾涸，村民的生活用水短缺，得靠消防大隊為村民送去40餘噸生活用水。昆明高校也出現用水困難，近萬名學生生活用水無法保障，消防大隊安排水罐車送水，學生排隊打水。

雲南大旱加重 近百萬人臨時飲水困難 西雙版納州已發布停課通知 新華社
雲南大旱加重 近百萬人臨時飲水困難 西雙版納州已發布停課通知 新華社
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現在正逢冬玉米生長重要階段，氣溫偏高導致蟲口密度加大，特別是秋行軍蟲的入侵危害，導致局部地區冬玉米蟲害加重，勢必影響產量。

此外，烤菸處於移栽期，水稻處於育秧和移栽的關鍵時期，若春旱持續發展，對春播作物極為不利，將直接影響作物生長量和經濟產量。其他經濟作物如櫻桃、蜜桃、高原梨等，也出現開花不整齊、花量少、發芽抽枝不整齊，坐果率低等情況。

5月中旬後，位於乾熱河谷地區的玉溪市元江縣持續「暴熱」，縣城平均日高氣溫都在40℃以上，最高氣溫為44.8℃。據氣象信息，2019年2月以來，全省累計平均降水量為69.2毫米，較常年同期偏少44.2%，為近10年同期最少。雲南省氣象部門監測，全省上周有94站無降水，僅1站累計降雨在25毫米以上。

雲南已啟動重大氣象災害（乾旱）Ⅳ級應急響應，88.14萬人臨時飲水困難，農作物受旱面積513.8萬畝。自5月份以來，雲南省消防救援隊伍共參與抗旱送水保苗206次，出動車輛176輛次，送水5643噸，解決2萬9744名民眾飲水問題，有效緩解農作物旱情1萬282畝。

北京抗旱

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