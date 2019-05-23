台中三亞直航1年 三亞官員保證遊客安全有保障

2019-05-23 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中和海南島三亞間直航開通1周年，旅遊熱度上升，年平均載客率80%以上，三亞市旅遊和文化廣電體育局調研員唐嗣銑昨率當地旅遊業者百餘人來台中進一步交流，同時公開保證，三亞除了有世界級的觀光條件，當地還設有旅遊警察以及完整的治安監控體系，遊客可以「放心住三亞、安心進三亞」。

唐嗣銑一行到了台中，一整天也馬上品嘗了台中當地的各種美食。他頗具信心地說，他知道台中民眾喜歡吃海鮮，三亞現已有13個海鮮大排檔，其中1個甚至可以容納1萬2千人，可以讓前往觀光的遊客吃的安心，大快朵頤。

隨行的旅遊業者也介绍了包括海昌夢幻不夜城、蜈支洲島度假區、三亞亞特蘭蒂斯最新推出的各種旅遊活動；三亞萬麗度假酒店、三亞力合溫德姆度假酒店同時也介紹特別為台灣市場打造的親子旅遊產品，以迎接暑期的到來。

經營三亞和台中直航航線的海南康泰航空投資有限公司銷售總監柳國琴指出，每航班提供8個頭等艙座位和154個經濟艙座位，會繼續努力為遊客提供更完善的航空旅行。