趕海人挖蛤蜊 瀕危候鳥「遺鷗」快餓死

2019-05-23 04:39 世界日報 中國新聞組／整理



5月初開始，位於天津濱海新區八卦灘的遺鷗棲息地出現不少游客前來趕海拾貝，遺鷗的主要食物蛤蜊被人大量挖走。 圖／中國生物多樣性保護與綠色發展基金會 分享 facebook 什麼都能挖，什麼都不奇怪。中國遊客及民眾不僅在天津灘塗大量採挖蛤蜊、在北京公園裡挖野菜，還漂洋過海到日本挖生蠔，不僅引發食用安全疑慮，更影響生態，引發關注。

天津濱海灘塗 遭亂採挖

據北京青年報和澎湃新聞報導，5月初開始，位於天津濱海新區八卦灘的遺鷗棲息地，出現超過2000名遊客前去趕海拾貝，造成國家一級保護動物遺鷗的主要食物蛤蜊被大量挖走。中新天津生態城管委會已隔離挖蛤車輛，希望能保護這片瀕危候鳥遺鷗的重要棲息地。

報導指出，幾天前，中國生物多樣性保護與綠色發展基金會（綠發會）發文，希望網友和遊客不要繼續到天津濱海八卦灘採挖蛤蜊，因為蛤蜊是遺鷗的主要食物，濫採亂挖將影響遺鷗的覓食，沒有食物的遺鷗可能會因饑餓而導致死亡。

綠發會在這篇「快停止『趕海』吆喝，被誤導群眾請盡早散去」的文章中表示，5月初，工作人員收到志願者反饋，稱自五一假期以來，位於天津海濱高速公路東側的中華遺鷗保護地突然出現大批人潮，瘋狂對近海灘塗進行採挖；工作人員緊急趕往現場，發現濱海高速公路上停滿了車，拎著小桶、拿著小鏟子在海灘上採挖的人到處都是，工作人員和志願者在現場勸阻，但效果甚微。

視頻平台傳播 人數飆漲

「五一假期以來，這裡每天有一、兩千人在海灘上肆意採挖蛤蜊、螃蟹等，這些灘塗生物不僅是海岸生態系統的組成部分，也是國家一級保護動物遺鷗的重要口糧。」綠發會志願者說。

經綠發會工作人員了解，不少採挖者是透過視頻平台、微信等渠道獲悉趕過來的，這些人來自黑龍江、山東及天津各地。他們表示，在短視頻平台上看到有人把成盆的蛤蜊曬出來並吆喝：「來遺鷗公園趕海！」以為可以採挖，就跟著來了；採蛤民眾估計超過2000人，且隨著抖音、微信等平台的傳播，人數還在上漲。

「其實對蛤蜊來說，如果一直無人採挖，就可能會導致蛤蜊種群退化，適量採挖是有益的，但目前每天一、兩千人出現在海灘上長期採挖，就會產生難以逆轉的影響。」多年來觀測及保護遺鷗的知名攝影師、天津濱海新區疆北濕地保護中心主任王建民表示，遺鷗的棲息地遭到人們大量採挖蛤蜊，將影響鳥類覓食，「不但是遺鷗，其他的鳥類也可能會沒有食物。」

報導說，每年9月至第二年的4月，遺鷗會在八卦灘覓食生活，其他時間在內蒙古鄂爾多斯、陝西神木和河北張家口康保縣的湖中繁殖。八卦灘大量採挖蛤蜊的行為，嚴重威脅到遺鷗種群的生存。目前對遺鷗，尚無專門的保護機構，是被人類「遺忘」的鳥類。

天津濱海新區的遺鷗棲息地被挖採者嚴重破壞。 圖／中國生物多樣性保護與綠色發展基金會 分享 facebook

促畫生態紅線 嚴控人流

王建民表示，五一假期發生蛤蜊被大量採挖情形，他和志願者已向有關部門反映，希望有關部門採取合理措施，保護鳥類的棲息地。綠發會工作人員李雲飛也和當地志願者在附近掛上橫幅、豎立宣傳牌，但效果並不理想。

據了解，綠發會已經緊急聯繫農業農村部漁政司、國家林草局、天津市農業局等單位，盡速設立遺鷗保護地，勸阻大量採挖蛤蜊行為。目前某視頻平台已對趕海視頻做了不推薦處理，且該類視頻一經發現，將無法獲得平台推薦。

報導指出，中新天津生態城管委會已採取必要應對措施，包括對八卦灘沿線六個路口進行封閉隔離，避免車輛進入；及時調配城管大隊，進一步強化海邊沿線巡查力度和頻次，利用高音喇叭對聚集到此的群眾進行勸阻；在灘塗及周邊廣為張貼保護鳥類棲息地的標語、橫幅，組織志願者到現場散發傳單，極力勸阻聚集到此的群眾；聯繫新區及屬地交警部門，及時處置違停車輛，多渠道進行管控。

澎湃新聞報導，八卦灘雖然達到了「國際重要濕地」的標準，但尚未被畫入生態紅線，也沒有畫入任何保護區範圍。綠發會已致函天津市有關部門，希望政府盡快將八卦灘納入國家保護區內，同時在棲息地周邊畫定生態紅線，嚴控人流，不要讓遺鷗成為「被遺棄之鷗」。

北京天壇公園、日本河口都淪陷

中國遊客及民眾不僅在天津灘塗大量採挖蛤蜊，也在北京等地的公園裡挖野菜、水果，甚至遠赴日本千葉縣江戶川河口挖生蠔（牡蠣）；這些遊客、民眾「挖」性堅強，即使野菜有農藥、生蠔可能含汙水穢物或毒素，也照樣挖了吃下肚。

香港經濟日報引述日本東京電視台節目報導，近年有不少中國遊客前往日本千葉縣江戶川河口挖掘生蠔，這種情形早在一、兩年前就有，日本電視節目近日追蹤，發現中國遊客的行徑仍在持續；千葉日報曾報導，挖蠔者棄置蠔殼導致沿岸至少有100噸的垃圾，影響當地居民生活環境，也造成嚴重生態污染。

報導指出，來自中國的挖蠔者多為中年人，帶了充足的裝備，有中國男子形容「挖蠔比去迪士尼樂園更開心」。也有男子表示，當地是中國社群瘋傳的挖蠔熱點，他挖一天至少有100公斤收穫。據了解，當地生蠔屬於野生，挖蠔未屬違法。

香港01引述日媒指出，日本人甚少到江戶川挖蠔，是因1950年代江戶川、東京灣一帶的水質污染嚴重，政府養殖具過濾能力的蠔淨化海水，但污水的穢物在過程中會殘留蠔的體內，甚至被認為含有大量毒素，導致當地人不敢挖來吃。

除了生蠔，中國人也愛到公園挖野菜。北京青年報報導，北京朝陽公園有大媽為了挖野菜購買月票，還上了熱搜；北京天壇公園更有「挖野菜大軍」，把草地挖得面目全非。

天壇公園的保安說，一到春天就有人來挖野菜，用手掐、用小刀、鑰匙挖，各種操作都有，被問到是否制止民眾挖野菜，保安無奈地說：「不敢管啊，稍微提醒一下，這些叔叔阿姨就不高興了，又吵又鬧的。」

還有民眾特別愛挖公園裡的苜蓿、蒲公英、苦碟子及二月蘭等，還不忘帶著孩子來挖，不少植株還未長大，地面生長的部分就被整根掐下，只留下花根。即使當地居民說：「這裡昨天剛打過藥，不要挖野菜了。」挖野菜的民眾仍捨不得扔掉「戰利品」地說：「回家好好洗洗、泡一泡就行。」

遺鷗屬瀕危候鳥，列入「世界自然保護聯盟」瀕危紅色名錄。 圖／中國生物多樣性保護與綠色發展基金會 分享 facebook

《新聞辭典》遺鷗珍稀 堪比大熊貓

遺鷗學名為Larus relictus，屬瀕危候鳥，是中國國家一級重點保護野生鳥類，被列入「世界自然保護聯盟」瀕危紅色名錄，與大熊貓在同一個保護級別，珍稀程度堪比大熊貓；據2012年的調查，遺鷗在全球總數僅剩約1萬2000隻。

遺鷗為中型水禽，體長40厘米左右，上體灰色，頭、上頸黑色，眼上下各有一半圓形白斑，頸項、腰、尾為白色，喜棲息於開闊平原、荒漠與半荒漠地帶的鹹水或淡水湖泊中，在荒漠湖泊的湖心島上繁殖。

從2015年起，前往天津市濱海新區濕地灘塗過冬的遺鷗達到1萬1612隻，超過全球的90%，主要原因是這裡屬典型的粉質、淤泥質灘塗，提供遺鷗豐富的食物。