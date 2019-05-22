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中共強勢與國民黨示弱 成就蔡英文兩岸政策的戰略定力

瑞幸咖啡跌破發行價！盤中跌超4%

2019-05-22 22:59聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

上市不到一周的瑞幸咖啡北京時間22日晚間跌破發行價。21世紀經濟報導21財經客戶端報導，在納斯達科上市的瑞幸咖啡（NASDAQ：LK）股價報每股16.61美元，當日跌幅4.1%，跌破其發行價格17美元。

5月17日晚間，瑞幸咖啡正式在納斯達克上市，開盤後股價旋即暴漲，當日最高股價逾25美元，暴漲5成，市值近60億美元。

彼時，「小藍杯」的上市打破了多項紀錄：今年在納斯達克IPO融資規模最大的亞洲公司、估值增長最快的獨角獸公司、世界上IPO最快的公司等等。

上市不到一周的瑞幸咖啡，於北京時間22日晚間跌破發行價。（網易新聞網照片）
上市不到一周的瑞幸咖啡，於北京時間22日晚間跌破發行價。（網易新聞網照片）
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