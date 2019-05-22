瑞幸咖啡跌破發行價！盤中跌超4%

2019-05-22 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



上市不到一周的瑞幸咖啡，北京時間22日晚間跌破發行價。21世紀經濟報導21財經客戶端報導，在納斯達科上市的瑞幸咖啡（NASDAQ：LK）股價報每股16.61美元，當日跌幅4.1%，跌破其發行價格17美元。

5月17日晚間，瑞幸咖啡正式在納斯達克上市，開盤後股價旋即暴漲，當日最高股價逾25美元，暴漲5成，市值近60億美元。