「植物活化石」百山祖冷杉幼苗 回歸自然

2019-05-23 04:07 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



浙江大學研究團隊近日成功將3株人工繁育百山祖冷杉幼苗送回了原生地—位於浙江省慶元縣的百山祖國家級自然保護區。研究人員表示，百山祖冷杉幼苗成功回歸自然，為百山祖冷杉擺脫極度瀕危狀態創造了條件，也標誌著百山祖冷杉人工繁育的研究工作將進入新的階段。

新華社引述浙江大學農業與生物技術學院教授陳利萍指出，百山祖冷杉素有「植物活化石」之稱。

目前全球僅有3棵成年野生植株，分布於浙江省慶元縣海拔1700多公尺的山林中。百山祖冷杉生物學特徵獨特，在研究植物區系和氣候變化影響等方面也具有極高的學術價值。

在百山祖冷杉幼苗回歸野外的過程中，陳利萍教授團隊開展了大量的研究工作。

在自然狀態下，冷杉等松科植物主要通過種子繁育後代，但百山祖冷杉存在種子萌發困難和幼苗成活率極低等問題。

浙大團隊開展了利用胚拯救技術繁育百山祖冷杉的研究，成功獲得未成熟胚發育的無菌試管苗，有效地減少了因種子發育障礙而死亡的個體數量。

自然界中的百山祖冷杉必須依賴根系與真菌共生形成的菌根來獲得成長，為了使無菌試管苗能夠順利地回歸大自然，研究團隊通過多次試驗，成功地建立起幼苗基質栽培體系。

浙江大學農業與生物技術學院碩士研究生王挺進表示，試管苗經過半年的基質栽培，生長速度達到自然狀態下的2至3倍。

百山祖國家級自然保護區管理處總工程師陳德良說：「有了這次幼苗的回歸，相信百山祖冷杉『開枝散葉』，未來可期。」