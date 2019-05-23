親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「植物活化石」百山祖冷杉幼苗 回歸自然

2019-05-23 04:07聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

浙江大學研究團隊近日成功將3株人工繁育百山祖冷杉幼苗送回了原生地—位於浙江省慶元縣的百山祖國家級自然保護區。研究人員表示，百山祖冷杉幼苗成功回歸自然，為百山祖冷杉擺脫極度瀕危狀態創造了條件，也標誌著百山祖冷杉人工繁育的研究工作將進入新的階段。

新華社引述浙江大學農業與生物技術學院教授陳利萍指出，百山祖冷杉素有「植物活化石」之稱。

目前全球僅有3棵成年野生植株，分布於浙江省慶元縣海拔1700多公尺的山林中。百山祖冷杉生物學特徵獨特，在研究植物區系和氣候變化影響等方面也具有極高的學術價值。

在百山祖冷杉幼苗回歸野外的過程中，陳利萍教授團隊開展了大量的研究工作。

在自然狀態下，冷杉等松科植物主要通過種子繁育後代，但百山祖冷杉存在種子萌發困難和幼苗成活率極低等問題。

浙大團隊開展了利用胚拯救技術繁育百山祖冷杉的研究，成功獲得未成熟胚發育的無菌試管苗，有效地減少了因種子發育障礙而死亡的個體數量。

自然界中的百山祖冷杉必須依賴根系與真菌共生形成的菌根來獲得成長，為了使無菌試管苗能夠順利地回歸大自然，研究團隊通過多次試驗，成功地建立起幼苗基質栽培體系。

浙江大學農業與生物技術學院碩士研究生王挺進表示，試管苗經過半年的基質栽培，生長速度達到自然狀態下的2至3倍。

百山祖國家級自然保護區管理處總工程師陳德良說：「有了這次幼苗的回歸，相信百山祖冷杉『開枝散葉』，未來可期。」

浙江大學保護區

相關新聞

習近平視察江西 強調稀土是重要戰略資源

2019-05-22 21:12

趕海人挖蛤蜊 瀕危候鳥「遺鷗」快餓死

2019-05-23 04:39

克服「魔鬼風區」 克塔鐵路月底通車

2019-05-23 04:20

深中通道 打造大灣區「1小時生活圈」

2019-05-23 04:13

大陸首個人工智能先導區 上海啟動

2019-05-23 04:09

上海浦江增「崇明遊輪一日遊」

2019-05-23 04:07

江南老街 打造現代城市空間

2019-05-23 04:01

徐州彭祖美食節 端出養生宴

2019-05-23 00:29

前茅台董事長袁仁國 因貪腐被雙開

2019-05-23 00:29

瑞幸咖啡跌破發行價！盤中跌超4%

2019-05-22 22:59

香港航空向全體機師推「肥雞餐」 自願離職可獲3個月月薪補償　

2019-05-22 20:44

中共成立就業工作領導小組 胡春華為組長

2019-05-22 20:03

張安平化身張伯伯 與貴港小朋友一起手作水泥盆栽

2019-05-22 20:01

首例！港獨人士黃台仰、李東昇 獲德國難民庇護

2019-05-22 18:30

韓正挺修例 民陣號召30萬人上街

2019-05-22 18:00

大搞權色交易還收賄 前茅台董事長袁仁國被雙開

2019-05-22 16:47

地產代理：陳婉玉是熟客 馮永業買樓有優惠

2019-05-22 16:40

20天被詐1200萬！兒在加拿大被綁 道長父爆桃色糾紛

2019-05-22 16:27

陸客沒帶錢只能用電子支付 港媽好心幫買單遭勸戒

2019-05-22 15:26

外媒：陸三大航空考慮聯合向波音索賠

2019-05-22 13:58

中國國航、南方航空就737MAX停飛向波音索賠

2019-05-22 12:49

朱德庸：「澀女郎」將再度翻拍 預計明年播出

2019-05-22 12:14

白馬上大街狂奔 衝撞行人遭警擊斃

2019-05-22 10:04

走出大山變網紅…「小馬雲」意外的人生

2019-05-22 03:39

唐竺古道號 延伸到西寧

2019-05-22 00:20

雙龍鐵路龍岩-武平段 9月開工

2019-05-22 00:19

鄂爾多斯、西雙版納 到廈門推介

2019-05-22 00:19

四川科技館 體驗航天

2019-05-22 00:19

蘇州河 年底前普陀區斷點全打通

2019-05-22 00:16

錢塘江 燈光秀

2019-05-22 00:16

兩岸城市龍舟交流 秦淮河競渡

2019-05-22 00:16

徐州美食節 端彭祖養生秘方

2019-05-21 23:51

瀋陽故宮鳳凰樓 深鎖卅年 重新開放

2019-05-21 23:51

比港珠澳大橋更艱鉅的超級工程 造價1兆4千億台幣

2019-05-21 21:24

裝一個收4.6萬！蘇大名醫被爆疑亂裝支架收回扣

2019-05-21 17:08

河南嬰兒失蹤 知情人士：母親與生父自導自演

2019-05-21 17:08

豬肉水果「漲聲再起」陸網友：蘋果都不捨得削皮了

2019-05-21 15:00

737MAX停飛 東方航空向波音提出索賠

2019-05-21 13:38

內地網路管制 阻礙港青赴大灣區

2019-05-21 13:32
看更多

熱門文章

力防「破7」 人行宣布將再赴港發行人民幣央票

2019-05-22 06:31

陸學者：陸芯片不如台灣 成本卻更高

2019-05-22 12:43

外媒：美將對5家陸企下手 切斷技術供應

2019-05-22 15:10

反擊美國 陸公布積體電路設計和軟體產業減稅優惠

2019-05-22 15:56

香港航空向全體機師推「肥雞餐」 自願離職可獲3個月月薪補償　

2019-05-22 20:44

遭美封殺後首秀 華為推「榮耀20」新機

2019-05-22 11:42

可怕！打火機在火鍋中爆炸 海底撈員工遭熱湯噴濺

2019-05-22 16:10

人民日報發文 要「吳釗燮們」別耍嘴

2019-05-22 11:12

視察中共陸軍步兵學院 習近平：要面向戰場

2019-05-22 10:18

瑞幸咖啡跌破發行價！盤中跌超4%

2019-05-22 22:59

陸客沒帶錢只能用電子支付 港媽好心幫買單遭勸戒

2019-05-22 15:26

兩陸男穿仿納粹軍服在烈士陵園拍照 被判登報道歉

2019-05-22 10:33

把兒子尿液當聖水？ 大陸媽媽發「有獎徵答」遭解雇

2019-05-22 10:42

兒子失蹤16年 六旬母親怕兒認不出做全臉整形

2019-05-22 15:20

白馬上大街狂奔 衝撞行人遭警擊斃

2019-05-22 10:04

大搞權色交易還收賄 前茅台董事長袁仁國被雙開

2019-05-22 16:47

一天幾千地充！11歲女童打賞910萬 網路主播喊她媽

2019-05-22 16:52

境外機構認為人民幣匯率「破七」可能性高

2019-05-22 11:08

新華社評蔡英文：煽動兩岸對抗向基本盤取暖

2019-05-22 09:37

陸商務部：去年服貿逆差2000多億美元

2019-05-22 15:57

習近平視察江西 強調稀土是重要戰略資源

2019-05-22 21:12

環時社評：美方散布消息 強化對大陸施壓

2019-05-22 15:46

外媒：陸三大航空考慮聯合向波音索賠

2019-05-22 13:58

王毅會吉爾吉斯總統 提台灣問題

2019-05-22 10:09

中國國航、南方航空就737MAX停飛向波音索賠

2019-05-22 12:49

中共成立就業工作領導小組 胡春華為組長

2019-05-22 20:03

大幅縮水62% 陸企美元銀團貸款驟降至七年最低

2019-05-22 10:42

加拿大組議員代表團 赴大陸營救康明凱

2019-05-22 15:13

中共駐美大使崔天凱：對美談判大門仍打開

2019-05-22 09:24

六四槍口兩端 前鎮壓軍官與受害者在台對話

2019-05-22 22:40

法記者：中國不懂 沒軟實力就沒持久影響力

2019-05-22 22:45

洪秀柱登陸後 郁慕明也將率團赴陸交流

2019-05-22 10:55

陸工信部：2015年後大陸網速提升六倍 網費下降九成

2019-05-22 13:55

首例！港獨人士黃台仰、李東昇 獲德國難民庇護

2019-05-22 18:30

20天被詐1200萬！兒在加拿大被綁 道長父爆桃色糾紛

2019-05-22 16:27

張安平化身張伯伯 與貴港小朋友一起手作水泥盆栽

2019-05-22 20:01

朱德庸：「澀女郎」將再度翻拍 預計明年播出

2019-05-22 12:14

星國副總理王瑞杰訪中 第4代團隊強化國際交流

2019-05-22 18:36

中共遍尋台灣人士協商 郁慕明24日赴陸

2019-05-22 11:24

香港皇崗口岸擬兩地一檢 引發一制化疑慮

2019-05-22 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top