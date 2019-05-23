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大陸首個人工智能先導區 上海啟動

2019-05-23 04:09聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸首個人工智能（智慧）創新應用先導區21日在上海啟動建設，將面向製造、醫療、交通、金融等先行領域，建設一批新一代人工智能產業創新應用試驗場，釋放人工智能新技術、新產品的「賦能」效應。

新華社報導，為加快推動人工智能創新發展與成果應用，支持上海打造「智能+」產業高地，由大陸工信部批覆的上海（浦東新區）人工智能創新應用先導區，將在人工智能產業布局、基礎設施建設、標準體系構建、知識產權交易等方面積極探索，注重創新政府管理，建立包容審慎的監管政策，消除融合發展面臨的資質、數據、安全等壁壘。

報導稱，先導區的建設將主要針對三大任務展開：一是打造人工智能核心產業集群；二是推動人工智能創新應用；三是建設人工智能創新支撐體系。

近年來，上海實施「智能上海（AI@SH）」行動，通過舉辦世界人工智能大會，支持人工智能優秀企業、人才團隊、創新項目等在上海落地的多項舉措，大力推動人工智能產業創新發展。

下一步，上海將以人工智能創新應用先導區建設作為新的起點，著力將浦東新區建成具有國際競爭力的人工智能核心產業集聚區、全大陸人工智能創新技術和產品應用示範區，以及人工智能行業標準和制度規範先行先試區，形成輻射長三角乃至全大陸的人工智能高地。

豐富的應用場景是上海人工智能發展的特色優勢。在先導區啟動會上還發布了包含AI+綜合研發、AI+製造、AI+生活、 AI+交通等四大賽道，以及芯片研發創新中心、自主智能無人系統、智能裝備製造等16個重點場景，分批次、分階段推進先導區建設任務，帶動上海人工智能產業高質量發展、社會生活智能化升級。

上海AI高地

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