深中通道 打造大灣區「1小時生活圈」

2019-05-23 04:13 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



深中通道預訂2024完工。 分享 facebook 深中通道管理中心副主任楊陽22日在中山表示，深中通道工程全面推進，預計將如期在2024年通車。同為粵港澳大灣區內共商、共建、共享的出行通道，深中通道與港珠澳大橋為共同有利的發展，將合力打造大灣區「1小時生活圈」。

香港中通社報導，深中通道是連接廣東省深圳市與中山市的大橋，是世界級超大的「橋、島、隧、地下互通」集群工程。站在中山翠亨新區馬鞍島遠眺，伶仃洋珠江口上塔吊林立，一望無際的引橋往天際延伸，向北依稀可以看到南沙新區影影綽綽。

楊陽在深中通道管理中心表示，工程全面展開，目前正在處理基礎工程部分，第一節沉管預計可在月底澆築，整個通道依照既定的工程計畫有序推進，有信心準時完成項目建築，預計將如期在2024年通車。

楊陽強調，深中通道與港珠澳大橋的結構形式類似，港珠澳大橋的順利完成是深中通道能夠順利實施的關鍵。整個通道的工程設計符合科學標準，其中伶仃洋大橋橋面高達90公尺，有關部門充分考慮工程技術上的抗風因素，做足調研，以應對颱風等極端天氣，相信通車後的營運管理也會參考相應標準。此外，通道設計符合綠色環保理念，將對海洋的影響和干擾降到最低。

針對深中通道全面開通後，是否會對港珠澳大橋的車流量構成影響，楊陽表示，深中通道依據八車道日均10萬車次的通行可行性規劃，與港珠澳大橋等大灣區內其他建設出行的通道「共商、共建、共享」，是共同有利的發展，只有交通基建完善了，「1小時生活圈」才能實現。