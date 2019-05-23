親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

深中通道 打造大灣區「1小時生活圈」

2019-05-23 04:13聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

深中通道預訂2024完工。
深中通道預訂2024完工。
分享
深中通道管理中心副主任楊陽22日在中山表示，深中通道工程全面推進，預計將如期在2024年通車。同為粵港澳大灣區內共商、共建、共享的出行通道，深中通道與港珠澳大橋為共同有利的發展，將合力打造大灣區「1小時生活圈」。

香港中通社報導，深中通道是連接廣東省深圳市與中山市的大橋，是世界級超大的「橋、島、隧、地下互通」集群工程。站在中山翠亨新區馬鞍島遠眺，伶仃洋珠江口上塔吊林立，一望無際的引橋往天際延伸，向北依稀可以看到南沙新區影影綽綽。

楊陽在深中通道管理中心表示，工程全面展開，目前正在處理基礎工程部分，第一節沉管預計可在月底澆築，整個通道依照既定的工程計畫有序推進，有信心準時完成項目建築，預計將如期在2024年通車。

楊陽強調，深中通道與港珠澳大橋的結構形式類似，港珠澳大橋的順利完成是深中通道能夠順利實施的關鍵。整個通道的工程設計符合科學標準，其中伶仃洋大橋橋面高達90公尺，有關部門充分考慮工程技術上的抗風因素，做足調研，以應對颱風等極端天氣，相信通車後的營運管理也會參考相應標準。此外，通道設計符合綠色環保理念，將對海洋的影響和干擾降到最低。

針對深中通道全面開通後，是否會對港珠澳大橋的車流量構成影響，楊陽表示，深中通道依據八車道日均10萬車次的通行可行性規劃，與港珠澳大橋等大灣區內其他建設出行的通道「共商、共建、共享」，是共同有利的發展，只有交通基建完善了，「1小時生活圈」才能實現。

港珠澳大橋香港

相關新聞

習近平視察江西 強調稀土是重要戰略資源

2019-05-22 21:12

趕海人挖蛤蜊 瀕危候鳥「遺鷗」快餓死

2019-05-23 04:39

克服「魔鬼風區」 克塔鐵路月底通車

2019-05-23 04:20

大陸首個人工智能先導區 上海啟動

2019-05-23 04:09

上海浦江增「崇明遊輪一日遊」

2019-05-23 04:07

「植物活化石」百山祖冷杉幼苗 回歸自然

2019-05-23 04:07

江南老街 打造現代城市空間

2019-05-23 04:01

徐州彭祖美食節 端出養生宴

2019-05-23 00:29

前茅台董事長袁仁國 因貪腐被雙開

2019-05-23 00:29

瑞幸咖啡跌破發行價！盤中跌超4%

2019-05-22 22:59

香港航空向全體機師推「肥雞餐」 自願離職可獲3個月月薪補償　

2019-05-22 20:44

中共成立就業工作領導小組 胡春華為組長

2019-05-22 20:03

張安平化身張伯伯 與貴港小朋友一起手作水泥盆栽

2019-05-22 20:01

首例！港獨人士黃台仰、李東昇 獲德國難民庇護

2019-05-22 18:30

韓正挺修例 民陣號召30萬人上街

2019-05-22 18:00

大搞權色交易還收賄 前茅台董事長袁仁國被雙開

2019-05-22 16:47

地產代理：陳婉玉是熟客 馮永業買樓有優惠

2019-05-22 16:40

20天被詐1200萬！兒在加拿大被綁 道長父爆桃色糾紛

2019-05-22 16:27

陸客沒帶錢只能用電子支付 港媽好心幫買單遭勸戒

2019-05-22 15:26

外媒：陸三大航空考慮聯合向波音索賠

2019-05-22 13:58

中國國航、南方航空就737MAX停飛向波音索賠

2019-05-22 12:49

朱德庸：「澀女郎」將再度翻拍 預計明年播出

2019-05-22 12:14

白馬上大街狂奔 衝撞行人遭警擊斃

2019-05-22 10:04

走出大山變網紅…「小馬雲」意外的人生

2019-05-22 03:39

唐竺古道號 延伸到西寧

2019-05-22 00:20

雙龍鐵路龍岩-武平段 9月開工

2019-05-22 00:19

鄂爾多斯、西雙版納 到廈門推介

2019-05-22 00:19

四川科技館 體驗航天

2019-05-22 00:19

蘇州河 年底前普陀區斷點全打通

2019-05-22 00:16

錢塘江 燈光秀

2019-05-22 00:16

兩岸城市龍舟交流 秦淮河競渡

2019-05-22 00:16

徐州美食節 端彭祖養生秘方

2019-05-21 23:51

瀋陽故宮鳳凰樓 深鎖卅年 重新開放

2019-05-21 23:51

比港珠澳大橋更艱鉅的超級工程 造價1兆4千億台幣

2019-05-21 21:24

裝一個收4.6萬！蘇大名醫被爆疑亂裝支架收回扣

2019-05-21 17:08

河南嬰兒失蹤 知情人士：母親與生父自導自演

2019-05-21 17:08

豬肉水果「漲聲再起」陸網友：蘋果都不捨得削皮了

2019-05-21 15:00

737MAX停飛 東方航空向波音提出索賠

2019-05-21 13:38

內地網路管制 阻礙港青赴大灣區

2019-05-21 13:32
看更多

熱門文章

力防「破7」 人行宣布將再赴港發行人民幣央票

2019-05-22 06:31

陸學者：陸芯片不如台灣 成本卻更高

2019-05-22 12:43

外媒：美將對5家陸企下手 切斷技術供應

2019-05-22 15:10

反擊美國 陸公布積體電路設計和軟體產業減稅優惠

2019-05-22 15:56

香港航空向全體機師推「肥雞餐」 自願離職可獲3個月月薪補償　

2019-05-22 20:44

遭美封殺後首秀 華為推「榮耀20」新機

2019-05-22 11:42

可怕！打火機在火鍋中爆炸 海底撈員工遭熱湯噴濺

2019-05-22 16:10

人民日報發文 要「吳釗燮們」別耍嘴

2019-05-22 11:12

視察中共陸軍步兵學院 習近平：要面向戰場

2019-05-22 10:18

瑞幸咖啡跌破發行價！盤中跌超4%

2019-05-22 22:59

陸客沒帶錢只能用電子支付 港媽好心幫買單遭勸戒

2019-05-22 15:26

兩陸男穿仿納粹軍服在烈士陵園拍照 被判登報道歉

2019-05-22 10:33

把兒子尿液當聖水？ 大陸媽媽發「有獎徵答」遭解雇

2019-05-22 10:42

兒子失蹤16年 六旬母親怕兒認不出做全臉整形

2019-05-22 15:20

白馬上大街狂奔 衝撞行人遭警擊斃

2019-05-22 10:04

大搞權色交易還收賄 前茅台董事長袁仁國被雙開

2019-05-22 16:47

一天幾千地充！11歲女童打賞910萬 網路主播喊她媽

2019-05-22 16:52

境外機構認為人民幣匯率「破七」可能性高

2019-05-22 11:08

新華社評蔡英文：煽動兩岸對抗向基本盤取暖

2019-05-22 09:37

陸商務部：去年服貿逆差2000多億美元

2019-05-22 15:57

習近平視察江西 強調稀土是重要戰略資源

2019-05-22 21:12

環時社評：美方散布消息 強化對大陸施壓

2019-05-22 15:46

外媒：陸三大航空考慮聯合向波音索賠

2019-05-22 13:58

王毅會吉爾吉斯總統 提台灣問題

2019-05-22 10:09

中國國航、南方航空就737MAX停飛向波音索賠

2019-05-22 12:49

中共成立就業工作領導小組 胡春華為組長

2019-05-22 20:03

大幅縮水62% 陸企美元銀團貸款驟降至七年最低

2019-05-22 10:42

加拿大組議員代表團 赴大陸營救康明凱

2019-05-22 15:13

中共駐美大使崔天凱：對美談判大門仍打開

2019-05-22 09:24

六四槍口兩端 前鎮壓軍官與受害者在台對話

2019-05-22 22:40

法記者：中國不懂 沒軟實力就沒持久影響力

2019-05-22 22:45

洪秀柱登陸後 郁慕明也將率團赴陸交流

2019-05-22 10:55

陸工信部：2015年後大陸網速提升六倍 網費下降九成

2019-05-22 13:55

首例！港獨人士黃台仰、李東昇 獲德國難民庇護

2019-05-22 18:30

20天被詐1200萬！兒在加拿大被綁 道長父爆桃色糾紛

2019-05-22 16:27

張安平化身張伯伯 與貴港小朋友一起手作水泥盆栽

2019-05-22 20:01

朱德庸：「澀女郎」將再度翻拍 預計明年播出

2019-05-22 12:14

星國副總理王瑞杰訪中 第4代團隊強化國際交流

2019-05-22 18:36

中共遍尋台灣人士協商 郁慕明24日赴陸

2019-05-22 11:24

香港皇崗口岸擬兩地一檢 引發一制化疑慮

2019-05-22 11:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top