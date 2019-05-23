克服「魔鬼風區」 克塔鐵路月底通車

2019-05-23 04:20 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國鐵路烏魯木齊局集團有限公司22日透露，克拉瑪依至塔城鐵路（以下簡稱克塔鐵路）目前全線貫通，將於30日開通。至此，新疆最後一個不通火車的地州首府將實現通車。

中新社報導，克塔鐵路開通運營後每日開行3對旅客列車，分別為烏魯木齊至塔城間夕發朝至快速旅客列車、烏魯木齊至塔城間朝發夕歸快速旅客列車、塔城至奎屯間快速旅客列車。該路段火車票於23日起通過互聯網、車站售票窗口及客票代售點等發售。

據中國鐵路設計集團克塔鐵路總承包項目部設計負責人袁偉表示，克塔鐵路全線271公里，該鐵路經過多年技術攻克，穿越了世界聞名的「魔鬼風區」瑪依塔斯。

瑪依塔斯風區是塔城地區交通幹線的必經之地，但其極端大風天氣頻發，最大風力達到13級，特別是冬天造成的暴風雪災害嚴重影響交通安全和民眾出行。

袁偉指出，建設方歷時兩年，對其中75公里的風區路段做了大量風吹雪檢測和防護試驗，應對風區內不同路況和地形。「風吹雪防治是世界性技術難題，克塔鐵路運營後，我們還將繼續檢測和維護，隨時完善鐵路設計，最大程度減小風吹雪對鐵路運營的影響」。

風區全年有180多天是大風、風吹雪、暴風雪等極端天氣，民眾出行需繞道100多公里。克塔鐵路的開通為塔城地區民眾提供安全、舒適、經濟的出行方式。

塔城地區發改委副主任馬林說，塔城是新疆最後一個通鐵路的地區所在市，克塔鐵路的開通將帶動塔城地區文化、旅遊、經濟等各項事業發展。