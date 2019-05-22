韓正挺修例 民陣號召30萬人上街

2019-05-22 18:00 世界日報 記者 世界日報 記者 李春 ╱香港22日電



港府提出修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》修訂草案，以作出引渡安排，爭議升級。主管港澳事務的副總理韓正昨出面表態支持修例，特首林鄭月娥指責有外國政府和外部勢力加入破壞，民陣將發動30萬人大遊行及不排除包圍立法會。

港府提出修訂《逃犯條例》草案在立法會法案委員會擱淺，港府決直接提交大會6月12日恢復二讀。韓正昨在北京會見香港福建社團訪京團時，主動提到香港修例問題，指港府正開展兩個條例的有關工作，北京當局完全支持。

韓正稱，港府做法符合基本法相關規定、有利彰顯香港社會的法治和公平正義，深信通過香港政府努力工作和社會各界理性討論，一定消除疑慮達成共識，他期望香港各界都要為香港在全世界建立良好法治形象共同努力。

林鄭說，修訂《逃犯條例》事件後期發生變化，有外國政府和外部勢力加入，藉修例事件破壞影響北京與特區關係，肆意抨擊內地的司法和人權制度，令事件已非港府內部事務，提升至一國兩制和基本法憲制層面，北京的駐港機構以及港澳辦發表言論，也理所當然。

林鄭期望，今次事件不會影響日後行政立法關係，行政當局不會因今次爭拗，影響與不同黨派議員的互動關係。

民陣決定，6月9日舉辦遊行，目標是30萬人參與。民陣副召集人陳皓桓說，如果港府在月底硬推修例，民陣無可奈何、迫於無奈要發起包圍立法會，亦會組織在全港設超過200個街站。

民陣召集人岑子杰相信，反對修例是市民共識，有信心30萬人參與遊行。對於副總理韓正表示，北京當局完全支持香港修例工作，岑子杰表示只要市民願意走出來，會走出一線生機。

多個學生團體 齊反對修例

明報報導，岑子杰批評，「若政府覺得13萬人（參與第二次遊行）未能撼動，我們要call（呼籲）更多人（遊行）」。人民力量議員陳志全則呼籲在香港的外國人加入遊行行列，因為修例一旦通過，影響的不只港人，更會影響所有在香港土地上的人。香港大學學生會聯院會亦發聲明反對修例，強烈譴責港府及保安局漠視民意。港大、中大、理大及浸大學生會及多個民間團體，前日起至周六在各區擺街站，反對修例。