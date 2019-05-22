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大搞權色交易還收賄 前茅台董事長袁仁國被雙開

2019-05-22 16:47聯合報 記者李仲維╱即時報導

中共中央紀委國家監委網站披露，前茅台董事長袁仁國因權色、錢色交易，利用職務上的便利為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，決定給予袁仁國開除黨籍、開除公職處分，並將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法處理。

中新網報導，經貴州省委批准，貴州省紀委監委日前對貴州茅台酒前董事長袁仁國嚴重違紀違法問題進行紀律審查和監察調查。

經查，袁仁國嚴重違反政治紀律和政治規矩，將茅台酒經營權作為拉攏關係、利益交換的工具，進行政治攀附，撈取政治資本；大搞權權、權錢交易，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供便利，嚴重破壞茅台酒行銷環境；大搞家族式腐敗；轉移贓款贓物，與他人串供，對抗組織審查。

調查顯示，袁仁國違反組織紀律，不如實報告個人有關事項。違反廉潔紀律，違規從事營利活動，非法獲取巨額利益；大搞權色、錢色交易。違反國家法律法規規定，利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，涉嫌受賄犯罪。

相關單位決定給予袁仁國開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法處理。

袁仁國是在去年5月卸下貴州茅台董事長職務，如今確定遭雙開。

袁仁國在去年5月卸下貴州茅台董事長職務，如今確定遭雙開。中新社資料照
袁仁國在去年5月卸下貴州茅台董事長職務，如今確定遭雙開。中新社資料照
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贓款中共

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