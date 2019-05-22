20天被詐1200萬！兒在加拿大被綁 道長父爆桃色糾紛

2019-05-22 16:27 世界日報 中國新聞組／北京22日電



海南道教協會會長陸文榮遭騙走260萬人民幣，引發熱議。 取材自南宗道教網 分享 facebook 中國留學生陸萬禎3月在加拿大被綁架，其父親海南道教協會會長陸文榮也受到不少關注；近日有媒體報導，陸文榮遭簡姓女網友騙走260萬元（人民幣，以下同，約37萬美元，新台幣1200萬元），簡女聲稱兩人關係親密，不屬於詐騙，但陸否認，表示錢是集體的，並非個人行為。

綜合媒體報導，裁判文書網公開一份判決顯示，陸文榮2016年認識簡女，簡女虛構不幸經歷取得陸信任後，開始以各種理由借錢，陸20天內轉帳260萬元給她。事後陸感覺有異，向簡女追討錢未果，妻子也找到簡女幫忙追回欠款，但都要不回來。陸男告簡詐騙，不過簡女堅稱兩人以「老公老婆」互稱，關係親密，不屬於詐騙。

據了解，簡女為海口市一小學音樂教師，她承認虛構身分與陸文榮聊天，不過陸文榮曾發黃色笑話給她。

陸文榮聲稱自己透過某商會認識她，但借款是集體行為，非個人行為，由大家簽字通過；陸否認和簡女發生關係、也未以「老公老婆」相稱。

簡女被判15年徒刑和10萬罰金。目前234萬元欠款已由朋友幫助還清。

不少網友對陸文榮與女網友事件留言，有人指「這道長比無忌還單純啊」、「道家的創始人、道教的始祖老子：你老人家作何感想？」「怎麼自己沒有算到此劫？」「不知這道長法力如何，能否度過難關？」