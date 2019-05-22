親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

全台3地最常打雷 防雷擊手機別放這裡

徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

20天被詐1200萬！兒在加拿大被綁 道長父爆桃色糾紛

2019-05-22 16:27世界日報 中國新聞組／北京22日電

海南道教協會會長陸文榮遭騙走260萬人民幣，引發熱議。 取材自南宗道教網
海南道教協會會長陸文榮遭騙走260萬人民幣，引發熱議。 取材自南宗道教網
分享
中國留學生陸萬禎3月在加拿大被綁架，其父親海南道教協會會長陸文榮也受到不少關注；近日有媒體報導，陸文榮遭簡姓女網友騙走260萬元（人民幣，以下同，約37萬美元，新台幣1200萬元），簡女聲稱兩人關係親密，不屬於詐騙，但陸否認，表示錢是集體的，並非個人行為。

綜合媒體報導，裁判文書網公開一份判決顯示，陸文榮2016年認識簡女，簡女虛構不幸經歷取得陸信任後，開始以各種理由借錢，陸20天內轉帳260萬元給她。事後陸感覺有異，向簡女追討錢未果，妻子也找到簡女幫忙追回欠款，但都要不回來。陸男告簡詐騙，不過簡女堅稱兩人以「老公老婆」互稱，關係親密，不屬於詐騙。

據了解，簡女為海口市一小學音樂教師，她承認虛構身分與陸文榮聊天，不過陸文榮曾發黃色笑話給她。

陸文榮聲稱自己透過某商會認識她，但借款是集體行為，非個人行為，由大家簽字通過；陸否認和簡女發生關係、也未以「老公老婆」相稱。

簡女被判15年徒刑和10萬罰金。目前234萬元欠款已由朋友幫助還清。

不少網友對陸文榮與女網友事件留言，有人指「這道長比無忌還單純啊」、「道家的創始人、道教的始祖老子：你老人家作何感想？」「怎麼自己沒有算到此劫？」「不知這道長法力如何，能否度過難關？」

詐騙

相關新聞

陸客沒帶錢只能用電子支付 港媽好心幫買單遭勸戒

2019-05-22 15:26

外媒：陸三大航空考慮聯合向波音索賠

2019-05-22 13:58

白馬上大街狂奔 衝撞行人遭警擊斃

2019-05-22 10:04

大搞權色交易還收賄 前茅台董事長袁仁國被雙開

2019-05-22 16:47

地產代理：陳婉玉是熟客 馮永業買樓有優惠

2019-05-22 16:40

中國國航、南方航空就737MAX停飛向波音索賠

2019-05-22 12:49

朱德庸：「澀女郎」將再度翻拍 預計明年播出

2019-05-22 12:14

走出大山變網紅…「小馬雲」意外的人生

2019-05-22 03:39

唐竺古道號 延伸到西寧

2019-05-22 00:20

雙龍鐵路龍岩-武平段 9月開工

2019-05-22 00:19

鄂爾多斯、西雙版納 到廈門推介

2019-05-22 00:19

四川科技館 體驗航天

2019-05-22 00:19

蘇州河 年底前普陀區斷點全打通

2019-05-22 00:16

錢塘江 燈光秀

2019-05-22 00:16

兩岸城市龍舟交流 秦淮河競渡

2019-05-22 00:16

徐州美食節 端彭祖養生秘方

2019-05-21 23:51

瀋陽故宮鳳凰樓 深鎖卅年 重新開放

2019-05-21 23:51

比港珠澳大橋更艱鉅的超級工程 造價1兆4千億台幣

2019-05-21 21:24

裝一個收4.6萬！蘇大名醫被爆疑亂裝支架收回扣

2019-05-21 17:08

河南嬰兒失蹤 知情人士：母親與生父自導自演

2019-05-21 17:08

豬肉水果「漲聲再起」陸網友：蘋果都不捨得削皮了

2019-05-21 15:00

737MAX停飛 東方航空向波音提出索賠

2019-05-21 13:38

內地網路管制 阻礙港青赴大灣區

2019-05-21 13:32

豬瘟停市8天 港恢復供應豬肉

2019-05-21 13:27

陸無人商店大崩盤！2年狂潮…被2個真相壓垮

2019-05-21 11:00

12歲童每日煮晚餐廚藝讚 母快崩潰：數學才考1分

2019-05-21 10:24

德陽保護區拍到黃喉貂

2019-05-21 01:53

「人機互動」掌中木偶戲

2019-05-21 01:53

興泉鐵路全線架梁 改寫8縣不通鐵

2019-05-21 01:52

大陸新增 國家級旅遊度假區

2019-05-21 01:52

新疆文旅活動 為旅遊季增色

2019-05-21 01:52

長三角攜手 推進旅遊援疆

2019-05-21 01:51

陸推動醫療改革 家庭醫生人數增

2019-05-20 23:52

朱德庸：想要過的好 創造力和幽默缺一不可

2019-05-20 22:14

男子得了「動物囤積症」 收容兩百流浪狗負債數百萬

2019-05-20 20:46

浙江一工人在貨櫃裡休息 被「打包」飛到廣州

2019-05-20 19:41

蘇州舉行美容美髮職業技能大賽 PK兩岸形象技能

2019-05-20 18:24

麻醉師餐盤前留紙條引熱議 醫師：這是日常

2019-05-20 16:40

槍會射擊 彈塞、鉛珠污染水源

2019-05-20 13:45
看更多

熱門文章

比港珠澳大橋更艱鉅的超級工程 造價1兆4千億台幣

2019-05-21 21:24

台媒問是否打算與索羅門建交？大陸外交部放話了

2019-05-21 16:54

力防「破7」 人行宣布將再赴港發行人民幣央票

2019-05-22 06:31

調查局令駐港秘書不得離港 台港合作添變數

2019-05-21 16:52

只因習近平看了一眼 大陸稀土類股集體狂飆

2019-05-21 20:01

陸學者：陸芯片不如台灣 成本卻更高

2019-05-22 12:43

外媒：美將對5家陸企下手 切斷技術供應

2019-05-22 15:10

首顆北斗三號全信號芯片 「天琴二代」8月上市

2019-05-21 17:37

反擊美國 陸公布積體電路設計和軟體產業減稅優惠

2019-05-22 15:56

遭美封殺後首秀 華為推「榮耀20」新機

2019-05-22 11:42

川普稱課關稅使企業從中國轉至別國 陸外交部反駁

2019-05-21 17:06

偷千萬換金條！男邊逃跑邊揮霍 沒花完埋在公墓

2019-05-21 17:19

兩陸男穿仿納粹軍服在烈士陵園拍照 被判登報道歉

2019-05-22 10:33

再度出手捍衛匯率 人行將再次在香港發行離岸央票

2019-05-21 20:04

視察中共陸軍步兵學院 習近平：要面向戰場

2019-05-22 10:18

把兒子尿液當聖水？ 大陸媽媽發「有獎徵答」遭解雇

2019-05-22 10:42

白馬上大街狂奔 衝撞行人遭警擊斃

2019-05-22 10:04

中美貿易戰罩頂 陸官媒強調人民幣不會無序貶值

2019-05-21 17:08

陸客沒帶錢只能用電子支付 港媽好心幫買單遭勸戒

2019-05-22 15:26

騰訊 啟動新開放戰略

2019-05-22 00:16

兒子失蹤16年 六旬母親怕兒認不出做全臉整形

2019-05-22 15:20

新華社評蔡英文：煽動兩岸對抗向基本盤取暖

2019-05-22 09:37

人民日報發文 要「吳釗燮們」別耍嘴

2019-05-22 11:12

外媒：陸三大航空考慮聯合向波音索賠

2019-05-22 13:58

人行穩匯率 再發離岸央票

2019-05-21 23:32

唐竺古道號 延伸到西寧

2019-05-22 00:20

境外機構認為人民幣匯率「破七」可能性高

2019-05-22 11:08

可怕！打火機在火鍋中爆炸 海底撈員工遭熱湯噴濺

2019-05-22 16:10

走出大山變網紅…「小馬雲」意外的人生

2019-05-22 03:39

大幅縮水62% 陸企美元銀團貸款驟降至七年最低

2019-05-22 10:42

東航向波音索賠 陸外交部支持

2019-05-21 23:51

香港修例之爭 民陣將發起30萬人大遊行

2019-05-21 23:51

王毅會吉爾吉斯總統 提台灣問題

2019-05-22 10:09

中國國航、南方航空就737MAX停飛向波音索賠

2019-05-22 12:49

中共駐美大使崔天凱：對美談判大門仍打開

2019-05-22 09:24

裝一個收4.6萬！蘇大名醫被爆疑亂裝支架收回扣

2019-05-21 17:08

陸商務部：去年服貿逆差2000多億美元

2019-05-22 15:57

環時社評：美方散布消息強化對大陸施壓

2019-05-22 15:46

雙龍鐵路龍岩-武平段 9月開工

2019-05-22 00:19

空襲 騰訊市值一個月掉650億美元

2019-05-21 23:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top