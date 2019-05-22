地產代理：陳婉玉是熟客 馮永業買樓有優惠

2019-05-22 16:40 世界日報 香港新聞組／香港22日電



前經濟發展及勞工局副秘書長馮永業涉嫌收受賭王姨仔陳婉玉51萬元賄款案件昨日續審，辯方在盤問證人時披露，陳婉玉是利嘉閣地產熟客，其中在涉案的雍景臺交易更有備註指明「業主不到價，買家是熟客」，令合約上顯示的買家「Wilson Fung」所付佣金，由10.2萬減至5.1萬。

陳婉玉3個月獲利100萬元

明報報導，控方傳召利嘉閣現任高級聯席董事何明高作供。涉案雍景臺16D單位於2004年9月28日簽訂的臨時買賣合約中，買家名字先被塗去，後再填上「Wilson Fung」，何在控方主問時解釋，此情有多個可能，可能「寫錯」，「簽約時唔寫字樓」或者「買家有變」。

據報導，辯方透露陳婉玉曾透過同一名地產代理，於2004年7月以610萬元買入半山翡翠園，其後於同年10月以730萬元賣出，短短數月獲利100多萬元。而且陳婉玉在上述多宗交易中，均以利嘉閣熟客身分獲得佣金折扣。而代表馮處理雍景臺物業的律師哈永豪在庭上作供時承認與陳女相熟，並稱曾就雍景臺單位給予買家律師費折扣，更說：「你睇下張單就明，個折扣好特別。」

證人爆料 陳因丈夫外遇致離婚

另據大公報，律師哈永豪在庭上作供時透露，他是陳婉玉的前夫的表弟，據他了解，陳婉玉是忠於家庭、忠於丈夫的人，「老公話一，她很少話二」。他知道表哥大約在2003年期間有外遇，但不知涉及家暴，他見證兩人由關係親密至最終離婚，認為陳自此以後像沒有了生命的重心。陳女聞訊低頭落淚。