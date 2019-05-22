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新零售浪潮 上海台協連鎖業者學新行銷技能

2019-05-22 14:44聯合報 記者林宸誼╱即時報導

新零售之下，企業行銷將會有何改變，上海台協連鎖工委會全球發展競爭力指導顧問團，舉辦新零售＆行銷技能研習課程，21日在青創院舉辦。指導顧問團總團長、元祖食品董事長張秀琬表示，管理和行銷對企業來說是至關重要的一環，時代在變遷，企業在更迭，只有透過不斷學習，與時俱進，才能在新一波市場浪潮中找到屬於自己的浪花。

張秀琬並分享自身26年來大陸發展的心路歷程，鼓勵大家在困難挫折面前，能夠不忘初心，砥礪前行；生命不息，學習不止。

出席活動的還宥上海台協連鎖工委會主委陳定宗、台協副會長劉達緯、曼都國際董事長賴志郎、青創院創辦人兼大隱集團董事長謝錫謀、廣禾堂董事長鐘宇富、多樣屋董事長潘淑真、桂冠總經理王鈺寧。

鼎捷軟體流通事業部總經理干莉針對當下新零售企業的經營困擾進行歸納列出與分析講解，透過對數據旅程、量化指標、增速度，提效率等應變方式進行講解，並回答學員的提問。

竟象商學院院長胡興民則提出時代正在改變，介紹何謂是新零售，並舉連鎖便利店的案例分享，從台商零售企業的啟示與建議四個內容進行剖析與講解，他用五個新：客戶思維要新、商品與服務要新、運營模式要新、企業組織模式要新、做事的方法要新，結合大數據驅動，標靶行銷等系列變革，帶領學員跟上新時代。

皇冠箱包總經理江錫毅透過分享企業歷程，解釋公司為何決定從實體轉型電商，決策的過程思考及碰到的困難，執行決策後的結果也面臨的新考驗，並從反思與結論等5個方面進行了深刻講述，他將5個總結簡化為10個字：數據、人才、效率、決策、創新轉型困難，但事在人為。

上海展泉網路科技總經理詹子儀舉當下最火的APP抖音為例，活躍用戶數2.5億，使用頻率超越微信，抖音網紅20S的廣告收費達人民幣幾十萬，服裝透過抖音走紅日銷量超過7萬件。

詹子儀指出，抖音平臺目前成為許多企業及商家的網路推廣重要平台，因此如何經營好抖音也是目前眾多商家關心的事情，他透過數據分析，運營管理等內容揭開了抖音作品的神秘面紗。

在4名講師演講分享下，第一期行銷課程結束，最後由上海台協連鎖工委會主委陳定宗，為每位學員頒發研習畢業證書。

上海台協連鎖工委會全球發展競爭力指導顧問團總團長、元祖食品董事長張秀琬。上海台協...
上海台協連鎖工委會全球發展競爭力指導顧問團總團長、元祖食品董事長張秀琬。上海台協連鎖工委會/提供
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新零售＆行銷技能研習課程結業。上海台協連鎖工委會/提供
新零售＆行銷技能研習課程結業。上海台協連鎖工委會/提供
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上海台協連鎖工委會會員參與研習課程。上海台協連鎖工委會/提供
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