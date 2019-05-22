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外媒：陸三大航空考慮聯合向波音索賠

2019-05-22 13:58聯合報 記者李仲維╱即時報導

新華社報導，國航已就波音737MAX飛機長時間停飛以及訂單無法按時交付所造成的損失，正式向波音公司提出索賠。外媒並稱，大陸三大航空公司正考慮聯合起來，共同向波音進行索賠。

據人民日報用戶端消息，南方航空已正式致函波音公司，就波音737MAX停飛及前期訂購的737max延遲交付造成的損失提出賠償要求。自3月11日起，南航已暫停24架波音737MAX飛機的商業運行。據了解，南航也已要求波音公司儘快就賠償方案進行磋商。

東方航空21日已就737MAX停飛事件正式向波音公司提出索賠要求。東航成為大陸國內首家向波音正式提出索賠的航空公司。

彭博資訊之前引述知情人士表示，大陸三大航空公司正在考慮聯合起來，共同就737 MAX停飛問題導致的營運中斷向波音進行索賠。該消息人士稱，中國國航、南方航空以及東方航空正在研究如何在索賠方面進行協調的法律選項，相關談判正處於初步階段，可能不一定會達成一致結果。

大陸三大航空公司均為國有，聯合起來力量不容小覷。航空數據供應商飛常準的數據顯示，中國大陸目前停飛的737 MAX飛機數量為96架，三大航在其中占53架。

市場認為，隨著中國大陸在航空業的影響力不斷增加，如果三大航聯手，它們在談判時將獲得更多籌碼。

中國大陸3月率先停飛波音737MAX，而當時美國航空管理局仍然認為此一機型是安全的。大陸的做法顛覆全球民航監管部門長達幾十年的一項傳統。

民航資源網數據顯示，截至目前，大陸國內航空公司共營運96架737 MAX 8機型，分別為南航24架、國航15架、海航11架、上航11架、廈航10架、山航7架、深航5架、東航及祥鵬各3架、奧凱及福州及昆明各2架，九元1架。

圖為國航班機。新華社資料照片
圖為國航班機。新華社資料照片
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