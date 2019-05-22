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那些被遺忘的 還有歌聲讓我們記住—追憶六四歌曲傷痕

朱德庸：「澀女郎」將再度翻拍 預計明年播出

2019-05-22 12:14聯合報 記者林宸誼╱即時報導

祖籍蘇州太倉的著名漫畫家朱德庸透露，自己的漫畫作品「澀女郎」即將再度翻拍，目前正在選角，預計明年播出。

他也表示，對這一次回鄉之旅充滿期待，最想做的就是逛園林、聽評彈，以後還會專門找時間回太倉尋根，讓自己和家鄉走得更近、聯繫得更緊。

第二屆江蘇發展大會暨首屆全球蘇商大會，日前在南京開幕，作為大會嘉賓的朱德庸，也參加蘇州分會場活動。

蘇州日報報導，朱德庸指出，蘇州一直活躍在父親的話語和自己的腦海中，對他來說既熟悉又陌生，既模糊又真實。

因為「雙響炮」「澀女郎」「大家都有病」等一系列漫畫作品，讓許多蘇州讀者對朱德庸這個名字耳熟能詳，但提起家鄉，他卻一直有些遺憾，「僅有的一次擦肩而過還是在十多年前，當時坐火車路過，看到站牌才意識到原來這就是蘇州。」

朱德庸表示，匆匆一面特別難忘，後來一直想回來看看，可惜都因為工作忙，加上每次來大陸停留的時間都很短，所以未能如願。

不過他指出，關於蘇州的方方面面，從小就耳濡目染。深厚的人文底蘊、獨特的水鄉風情，加上「上有天堂，下有蘇杭」這句耳熟能詳的俗語，令他對蘇州尤為嚮往。而從父親那，也聽到了不少有趣的事。

印象最深的是父親會非常自豪地反覆講起，家譜中記載朱家曾經出過一位武舉人，這位武舉人在一次和鄉親們看戲時，戲台突然坍塌，於是獨力抬起戲臺，救出了不少被壓在下面的人，被傳為佳話。

朱德庸表示，他也常和兒子講起這個故事，希望這個故事能代代相傳，教育後輩不忘祖先、好好做人。

他坦言，父親15歲就離開了家鄉，所以對蘇州的記憶也不算很多，所幸的是家譜以及一些和親人的通信保留了下來，這些可以找到不少線索。

朱德庸表示，這次回鄉終於如願以償，不過時間還是有點緊張，主要希望能夠逛逛園林、聽聽評彈，實地感受一下家鄉文化的魅力。「回去後一定好好研究一下，爭取確定家鄉的具體位置，早日再回蘇州完成一次更有深度的尋根之旅。」

作為一名擅長描繪現實的漫畫家，年近六旬的朱德庸仍然在不斷推出新作品，朱氏幽默推陳出新，銳度不減，他透露目前有幾部作品正在創作中，其中一部將圍繞身邊一些不可思議的事件和人物進行創作，展現那些平常人不易發現的神奇力量，在奇思妙想中讓大家產生共鳴，引發思考。

朱德庸指出，相比言辭，更願意用漫畫的形式把自己對生活、對時代的感悟表達出來，時代在變，所以新的感覺和想法也在不斷湧現，這是不斷創作的動力。

數十年來，他創作的靈感都來自於對日常生活中周圍人和事的觀察，涉及的人群和話題非常廣泛，例如「雙響炮」主要反映中國人的婚姻問題，「澀女郎」主要展現現代女性，「關於上班這件事」描寫上班族，而「什麼事都在發生」「大家都有病」等作品則點出各類人群的生存困境。

他認為，雖然現在物質條件大有改善，但不少人卻受到心理疾病困擾，變得越來越不快樂，希望能夠借創作，把不同人的感覺串聯在一起，讓讀者從中產生共鳴和思考，在歡笑之餘有所收穫。

朱德庸透露，自己的漫畫作品「澀女郎」即將再度翻拍，目前正在選角，預計明年播出，而此前由這部作品改編的電視劇「粉紅女郎」火爆螢幕。

他指出，十幾年過去了，結婚狂、男人婆、萬人迷、哈妹勇於做自己的人生態度依然沒有過時，甚至是越來越多人需要的，希望更多人真正瞭解自己的內心、清楚自己想過什麼樣的生活。

在朱德庸看來，漫畫是創造力和幽默感兩大人類獨有特質的結合體，這兩者也是每個人實現快樂人生的必備要素，缺一不可，而且創造力不僅可以運用到工作中，更能體現在生活上，提升人們的幸福感。

以自己的作品「絕對小孩」為例，他認為，成年人應該學會多和童年的自己對話，而重新找回童年的自己，就很有可能找回自己最認同的價值觀和生活方式，這也是自己的創作初衷。

從接受填鴨式教育失敗，到最終因為興趣成為一名漫畫家，朱德庸認為，從自己的成長經歷來看，天賦是每個人與生俱來而且各不相同的，千篇一律的教育方法並不適用所有人，對孩子的教育是複雜的，但最重要的是發揮他們的天賦，培養他們的想像力、創造力。

他認為，放棄天賦的人是很難獲得成功的，如果人們對教育孩子擔憂，可以多嘗試去發現孩子的興趣和天賦，讓他們得到選擇的機會。

隨著這次回鄉之旅的開啟，朱德庸也展望未來能夠常回蘇州，與家鄉讀者多互動多交流，「生活中的一切都會成為我創作的靈感源泉，遊子回鄉的感覺又是一次全新體驗，讓我倍感珍惜和激動。」

漫畫家朱德庸21日與「浮生六記」演員合影。江蘇發展大會方面提供
漫畫家朱德庸21日與「浮生六記」演員合影。江蘇發展大會方面提供
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漫畫家朱德庸。江蘇發展大會方面提供
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