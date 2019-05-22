白馬上大街狂奔 衝撞行人遭警擊斃

2019-05-22 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



安徽省歙縣公安局官方微博發布警情通報稱，歙縣黴城鎮中和街21日14時40分左右，發生一起受驚白馬衝撞行人事件，造成3人受傷（其中1人傷勢較重，另兩人傷勢較輕，均已第一時間送往醫院治療）。

受驚白馬已被公安機關當場擊斃，衛生防疫部門已對相關場所進行消毒，馬匹屍體交縣農業農村局作無害化處理。

視頻顯示，白馬在大街上狂奔時，一名老婦人被撞倒，之後白馬被警車圍堵在一處死胡同中並遭擊斃。