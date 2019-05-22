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白馬上大街狂奔 衝撞行人遭警擊斃

2019-05-22 10:04聯合報 記者李仲維╱即時報導

安徽省歙縣公安局官方微博發布警情通報稱，歙縣黴城鎮中和街21日14時40分左右，發生一起受驚白馬衝撞行人事件，造成3人受傷（其中1人傷勢較重，另兩人傷勢較輕，均已第一時間送往醫院治療）。

受驚白馬已被公安機關當場擊斃，衛生防疫部門已對相關場所進行消毒，馬匹屍體交縣農業農村局作無害化處理。

視頻顯示，白馬在大街上狂奔時，一名老婦人被撞倒，之後白馬被警車圍堵在一處死胡同中並遭擊斃。

通報指出，徽城派出所已確定並控制白馬主人，經了解，白馬日常主要用於婚慶活動，具體情況正在進一步調查核實中，其他善後工作正在進行。

白馬被警車圍堵在一處死胡同中並遭擊斃。圖：擷自騰訊視頻
白馬被警車圍堵在一處死胡同中並遭擊斃。圖：擷自騰訊視頻
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視頻顯示，白馬在大街上狂奔時，一名老婦人被撞倒。圖：擷自騰訊視頻
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