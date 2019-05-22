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走出大山變網紅…「小馬雲」意外的人生

2019-05-22 03:39世界日報 廣州日報╱張丹報導

曾火遍網路的「小馬雲」范小勤近日再引起討論，但這次的焦點卻是─「小馬雲」因脾氣大被公司辭退，重回大山裡？其實，范小勤未回到大山裡，而是在一年多前就到了河北石家莊，生活有了大改善，也在當地上小學。不久前，范小勤還創立自己的品牌，稱要幫助像他一樣在大山裡的貧困孩子…但是，范小勤的「故事」為何成為眾多自媒體口誅筆伐的「典型案例」？

2016年→馬雲一句話 捧紅窮孩子范小勤

「小馬雲」的加速人生--因長得像馬雲成「網紅」 已在校上學並創立品牌 蘇妍鳳
「小馬雲」的加速人生--因長得像馬雲成「網紅」 已在校上學並創立品牌 蘇妍鳳
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今年10歲的范小勤出生在江西吉安永豐縣的貧困山區，父親年輕時被蛇咬導致截肢，母親從小患有小兒麻痺，年輕時被牛角戳瞎一隻眼睛，而他80多歲的奶奶則患有阿茲海默症。從小，范小勤的哥哥是他唯一的玩伴，也從沒上過學。

在2016年的冬天，范小勤的命運發生了改變。阿里巴巴總裁馬雲在微博上寫道：「乍一看到這小子，還以為是家裡人上傳了我小時候的照片」。原來，這年11月初，有當地村民回鄉，為范小勤錄製了一段1分多鐘的短視頻，將其雙親殘疾、家境貧困的情況公之於網路。

隨之而來的，是媒體的報導，以及各地愛心人士的關注。而期望能夠借網紅「小馬雲」之勢成名的網路主播，也紛紛前往這個江西貧困的山區看望「小馬雲」。

「小馬雲」的加速人生--因長得像馬雲成「網紅」 已在校上學並創立品牌 蘇妍鳳
「小馬雲」的加速人生--因長得像馬雲成「網紅」 已在校上學並創立品牌 蘇妍鳳
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「你小小年紀，就養活了一家五口，供哥哥上學，給爸爸、媽媽、奶奶看病，不容易，家裡的新樓房也正在裝修了，你要好好學習文化和才藝，長大了，要為國家做貢獻，感恩幫助過你的人。我的孩子啊，加油！父親永遠支持你！」「小馬雲」范小勤的父親范家發在家中錄製某節目時，在視頻中向在錄製現場的「小馬雲」說道。

2018年→隨「愛心人士」到了石家莊有了專職保母

在2018年年初，經范小勤的家人同意，范小勤隨著「愛心人士」到了河北石家莊。

「范小勤的學前教育是缺失的，而且當時不大會與人交流。」在河北照顧范小勤的劉老師說，由於范小勤從小就只與哥哥玩，與人交流方面還是有一些問題的，所以需要有專門的老師幫助。

此外，「愛心人士」為來到石家莊的范小勤請了一個專職的保母，負責范小勤的生活起居等。王女士則是去年開始一直負責范小勤的日常生活。

「在去年剛剛來的時候，也讓范小勤接過幾次商演，但不是賺錢的那種，而是主要培養他與人交流的能力。」劉老師說，隨著范小勤交流能力有所提高，對環境也已經熟悉，幾乎就沒有再接過商演之類的活動了，而是主要在學校學習。

當記者見到范小勤時，正在吃午飯的他認真地吃著碗裡的麵條，面前擺著一盤菜。

「小馬雲」的加速人生--因長得像馬雲成「網紅」 已在校上學並創立品牌
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「小勤，你之前是因為什麼原因回到的老家？網上有些說你是因為脾氣大、什麼都不會，被經紀公司解雇了，是嗎？」記者問道。

「是啊。」范小勤回答說。

一旁的劉老師聽到對話後，馬上解釋說，范小勤總是順著別人意思說話，至今仍然是這樣，具體語言中的意思，范小勤實際上是不知道的。

專人輔導學習→「上清華北大不敢說，但正常人的水平是沒有問題的」

劉老師還說，當時他了解范小勤的情況之後，曾告訴請他過來的「愛心人士」，「不說能夠教小勤上清華北大，但是正常人的水平是沒有問題的」。

「小勤的智力是沒有問題的，只不過學前的教育缺失，加上交流能力有限，才會覺得他與其他孩子還是會有區別。」劉老師說。

相比交流方面，生活方面范小勤則有了比較大的改善。「比去年剛剛來的時候，小勤已經長高了5厘米。」王女士介紹說，早在2017年時，她就到范小勤的老家去看過范小勤，「當時可能就是好奇罷了，也沒想到今後會照顧他。」

她繼續說，當得知要照顧范小勤時，她還是「思想鬥爭」了一段時間，「畢竟要承擔起一定的責任」，最終，她還是決定當范小勤的「保母」。

「剛剛來的時候，小勤還是有一些任性的。」王女士說，在剛剛來到石家莊不久，范小勤偶爾還是會有一些「小任性」。如范小勤想起來要去看高鐵，就會一直鬧著要去看高鐵；而一桌人吃飯的時候，范小勤也是自己吃完了就到處跑。但是，漸漸地這些「任性」的習慣就改掉了。「現在挺聽話的。」

劉老師說，如今范小勤每天由專車接送去學校上學，有專門的保母照顧范小勤的生活和輔導學習。「現在正在上二年級，最近還參加美術班學習一些特長。練習普通話有快半年的時間了，以前說的山區的方言別人都聽不懂，現在進步很大。」

創立文具用品品牌→小馬總的家族占股2.9%

「小勤現在有了自己的品牌——小馬總，他的家族占股2.9%。」劉老師說，這個品牌拉到了「天使投資」，主要是做文具用品的，儘管已經生產了一些產品，但目前還沒有進行市場銷售。

他表示，不久前，「小馬雲」范小勤利用放假時間去雲南，幫助了「冰花男孩」王福滿同學，不但捐贈了自己品牌的童裝和文具，還捐贈了「冰花男孩」學費。視頻的最後他們一起喊出了「讓山區不再有貧困和受苦的孩子。」劉老師說：「給『小馬雲』從小樹立一個回報社會、熱愛公益的價值觀，希望他以後也能夠多做公益。」

當記者問及范小勤，給「冰花男孩」的學費有多少錢時，范小勤隨意地說了一句「兩百」。而一直聽著的劉老師則立馬站了起來，苦笑著去掏自己的錢包，拿出了數十張紅色的百元大鈔問道，「小勤，這些是多少錢啊？」「兩百。 」范小勤仍然隨意地說道。

「那三百多還是兩百多啊？」劉老師繼續問道。「兩百。」范小勤回答。

之後，劉老師又看了看記者說，「如今小勤對錢還沒有概念，認為最多的錢就是兩百。」

對今後「小馬雲」的未來，劉老師說，如今事情正朝著好的方向去發展。范小勤在石家莊一年多的時間，可以肯定的一點是他自己「沒有花一分錢」，而且「愛心人士」也會繼續幫助下去。而對於質疑聲，「時間會驗證的」。

記者觀察→網路改變了命運，這些改變是他自己沒有想到的

關注到范小勤，是由於網上對於其「咎由自取」、「自食其果」的言論。正如照顧他學習的劉老師所說，雖然范小勤和其家人或許還不知道，可是這樣的言論對於一個孩子來說還是太嚴厲了。

范小勤通過網路帶來了命運的改變，這些改變是他自己沒有想到的，也是他的家人沒有預料到的。但總的來說，這種改變是「善意」的。可以想像的是，如果沒有這種改變，范小勤或許會一輩子都生活在「智力有問題」的陰影下，然後繼續生活在貧困的家庭中。

在改變的過程中，或許會出現「愛心人士」短暫的「愛心」，也或許會出現利用「小馬雲」賺取利益的人，這種情況的出現並不意外。

但關鍵是，范小勤是否能夠真正改變自己，甚至改變家庭的生活狀況。隨著年齡的增長，范小勤會逐漸感受到來自社會和家庭的壓力，記者期望，他能夠在感受到這些壓力之前就已經長大。當「小馬雲」長大褪下「馬雲」的光環後，他能夠有能力和機會擁有自己的未來。（中國新聞組整理）

愛心保母高鐵

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