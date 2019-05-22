雙龍鐵路龍岩-武平段 9月開工

2019-05-22 00:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建省龍岩市有關單位表示，雙龍（福建省龍岩市至廣東龍川縣）鐵路龍岩至武平段工程開始招標，該項目計畫於今年9月開工。

中新社報導，雙龍鐵路龍岩至武平段線路位於「客家祖地」龍岩市境內，東起龍岩市區，途經上杭縣、武平縣進入廣東省境內。

龍岩至武平段初步設計方案已於3月23日獲中國鐵路總公司與福建省人民政府聯合批復。業主為福建福平鐵路有限責任公司，總投資85.6億元（人民幣，下同），建設資金來自鐵路總公司和福建省資本金，福建出資70.3億（含福建省承擔徵地拆遷工作及費用9億元），鐵路總公司出資15.3億。

日前，福建福平鐵路有限責任公司發布招標公告稱，龍岩至古田會址段利用贛瑞龍鐵路，共計28.357公里，古田會址至武平段新建正線全長64.336公里。共設古田會址、上杭北、武平3個站。

項目相關負責人表示，雙龍鐵路將與南龍鐵路、贛瑞龍鐵路、龍漳（廈）鐵路相連，是長三角經海西經濟區聯繫珠三角地區重要的輔助通道，同時，該高鐵還將填補上杭縣、武平縣鐵路空白。

雙龍鐵路全線建成後，龍岩至梅州、廣州的旅行時間分別縮短為1小時、2.5小時，龍岩將在全省率先實現鐵路交通對所有縣市區的全覆蓋。