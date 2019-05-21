任正非：華為不跟政治掛鉤 要制止害國的民粹主義

2019-05-21 22:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



華為公司創始人任正非21日在深圳接受媒體群訪。(新華社) 分享 facebook 華為創始人任正非21日在深圳接受境內外媒體採訪時表示，華為公司從來的廣告品牌上，沒有為國爭光這個話，華為只是一個商品，不要跟政治掛上鉤。華為不能使用民粹主義，這是害國的。

任正非還說要制止公司員工瞎喊口號，不要煽動民族情緒。

任正非這段話相當打臉當前中共官媒一面倒以民族主義大旗全面圍剿美國的作法，他的明是非的理性客觀態度也有不少網友肯定。

任正非受訪時說：「不是說用華為產品就是愛國，不用就不是愛國，華為只是一個商品，如果它你喜歡那你用，不喜歡就不要用，不要跟政治掛上鉤，華為就是一個商業公司，華為公司從來的廣告品牌上，沒有為國爭光這個話，但只是最近的誓師大會，他們有時候瞎喊幾句，我相信。但是我們馬上就要出文件 ，制止他們瞎喊口號。我經常舉一些例子，我們公司不能使用民粹主義這種東西，這是害國的，因為中國國家未來的前途在開放…。」

任正非還說，目前對華為有兩種情緒，一種是鮮明的愛國主義支持華為；一種是華為綁架了全社會的愛國情緒。任正非指出，「自己的小孩就是不愛華為，愛蘋果，家人現在還在用蘋果手機，蘋果的生態很好，家人出國我還送他們蘋果電腦，不能狹隘地認為愛華為就愛華為手機」。

任正非的話糾正了許多盲目的愛國主義者。

環球時報總編輯胡錫進20日才在微博上表示，自己已換上新款的華為手機，以表達對華為的支持，「今天，老胡使用了新款的華為手機。今後我的工作和絶大部分生活事項都會通過這部手機來操作」。

不過胡錫進也說，他使用蘋果手機已經大約9年了，感謝蘋果對他工作和生活提供過的種種方便，今天啟用華為手機，不意味著他認為應當抵制蘋果，蘋果公司是對中國發展做出了貢獻的，改革開放且強大起來的中國一直歡迎外國公司對中國現代化的參與，今後也不會變，中國有很多果粉，他尤其認為他們有權利繼續自主決定使用哪款手機，這樣的決定權始終應當屬於個人的權利範疇。