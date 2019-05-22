蘇州河 年底前普陀區斷點全打通

2019-05-22 00:16 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「蘇河十八灣，灣灣有文化」。蘇州河既是上海城市發展的縮影，也是上海工業由興起、發展到轉型的見證。伴隨著上海建設卓越的全球城市，繼黃浦江之後，蘇州河將被打造成上海又一個魅力水岸空間。

中新社報導，上海市普陀區日前召開關於蘇州河貫通工程（普陀段部分斷點）竣工新聞通氣會，蘇州河（普陀段）貫通及景觀提升工程進展順利，目前蘇州河（西康路橋—武寧路橋）南岸段初具形象，預計今年年底前普陀區斷點將全部打通。

上海此前明確，到2020年，蘇州河中心城區42公里岸線的公共空間基本實現貫通開放，努力建設世界級的濱水區。根據這一要求，普陀區於2018年10月啟動該工程。

上海市普陀區建設和管理委員會調研員林增明說，蘇州河普陀段全長21公里，沿岸涉及19個斷點。至今，蘇州河沿線12個斷點已完成貫通。縱觀蘇州河兩岸，老工業建築與相關的商業物流服務建築櫛比鱗次，已成為上海近代民族工業發展史的最好見證。

根據此前官方出台的《黃浦江、蘇州河沿岸地區建設規劃》公眾版，蘇州河將被打造成「特大城市宜居生活的典型示範區」。蘇州河將在注重基礎設施建設與綠色生態環境打造的同時，活化利用沿河工業遺產。蘇州河步道建設過程中將融入智慧交通理念，並規劃布局無人超市、自動售賣機、盥洗室等便民設施，打造有溫度的濱水空間。

蘇州河環境的持續改善，也讓國際賽事在此落戶。6月1日、2日，2019年中國龍舟公開賽（上海·普陀站）暨第十六屆上海蘇州河城市龍舟國際邀請賽將在蘇州河舉行。屆時，來自德國、法國、加拿大、西班牙等6個國家的88支隊伍將在蘇州河中遠兩灣城、夢清園水域百舸競渡，一品端午氣息。