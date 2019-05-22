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兩岸城市龍舟交流 秦淮河競渡

2019-05-22 00:16聯合報 記者姜家蘅／南京報導

為促進兩岸文化深度交流，由南京市（南京市龍舟運動協會）、台北市（水岸台北端午嘉年華籌備處）、上海市（上海市龍舟協會）及新北市（新北市體育總會）四個城市共同舉辦的城市龍舟交流，上周末在南京市石頭城遺址公園秦淮河舉行龍舟競渡。

兩岸四城市以龍舟會友，上周末在南京市石頭城遺址公園秦淮河舉行龍舟競渡。 圖／本報...
兩岸四城市以龍舟會友，上周末在南京市石頭城遺址公園秦淮河舉行龍舟競渡。 圖／本報南京傳真
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這項龍舟交流活動於2017年由四城市聯合發起，促進兩岸體育運動。賽事每年由兩岸四城市輪流主辦，今年邁入第三屆，由南京市龍舟運動協會承辦，邀請四城市各帶領3支代表隊伍參加賽事。

新北市3支代表隊伍，分別是新北市政府龍舟隊、宜蘭金同春龍舟隊及qaris龍舟隊。四城市共12支勁旅，於18日下午在南京市石頭城遺址公園秦淮河水道，進行500米水道龍舟競渡。新北市謝政達副市長、新北市議會蔣根煌議長及新北市體育總會黃志雄理事長參與盛會，幫代表隊選手們加油打氣。

新北市政府龍舟隊，由消防局弟兄代表出賽。 圖／本報南京傳真
新北市政府龍舟隊，由消防局弟兄代表出賽。 圖／本報南京傳真
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本屆賽事活動，由與會貴賓一同在龍舟點睛儀式及鑼鼓敲響聲下揭開序幕。南京旅遊集團董事長謝國慶致詞中表示，期待透過龍舟文化交流活動，搭建四個城市的友誼橋梁，共同傳承中華優秀文化，弘揚龍舟精神，展現城市風貌及深化交流。

新北市議會蔣根煌議長提到，自2013年起，上海與新北首辦「上海－新北龍舟文化交流活動」，接著又延續辦理「兩岸四地城市龍舟文化交流活動」，擴大到南京市、台北市共同加入。期盼以中國傳統節慶文化－端午節以龍舟會友，帶給選手最優質的賽事經驗；並期待選手們藉此機會相互觀摩切磋，藉由交流學習，激發龍舟文化的新方向。

開幕式後，12支來自兩岸參賽隊伍，分組在南京石頭城遺址公園河段500米長的直道展開激烈競速賽事；賽事規則採取競速賽制，完賽時間愈短的隊伍，愈有機會獲得冠軍。

本次賽程分預賽、複賽、半決賽及排名賽各組比賽，在第一輪賽事中，由來自新北市消防局弟兄組成的新北市政府龍舟隊、宜蘭金同春龍舟隊及新北qaris龍舟隊，順利進入八強賽事。

短暫休息後，緊接著各隊展開更激烈的八強賽事，選手們經過激烈角逐，來自南京、台北和新北共四支隊伍包攬前四名，由南京港華勇奪得本次賽事冠軍；台北關渡宮龍舟隊、台北霞海城隍廟龍舟隊、新北市政府龍舟隊分列二到四名。

賽龍舟一直以來是中華傳統文化的重要組成部分，近幾年來更是在國際間蔚為風潮。而「兩岸城市龍舟文化交流活動」作為代表性活動，已於前年和去年在上海及台北成功舉辦了兩屆。對於兩岸龍舟賽來說，友誼第一，比賽第二，重要的是促進兩岸文化交流。除了賽事交流之外，安排台灣隊伍參訪南京特色文化景點，遊訪中山陵、侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館及南京總統府，進一步深入了解古都南京的城市記憶，加深兩岸城市學習交流。

上海遺址

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