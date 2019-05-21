比港珠澳大橋更艱鉅的超級工程 造價1兆4千億台幣

2019-05-21 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



渤海灣南側的山東煙台與北側的遼寧大連，兩地直線距離僅為125公里(紅線部分)。但現今行車必須繞一大圈1400公里路程(綠線部分)。(取自網路) 分享 facebook 大陸跨渤海灣通道可望立項。據澎湃新聞報導，在近日舉辦的2019年國際橋樑與隧道技術大會上，中國科學院院士孫鈞表示，渤海灣跨海通道的內部研究課題組已完成通道方案的戰略性研究報告並上報國家發改委審批，初步估算項目資金3000億元人民幣（約1兆 4千億台幣）。

山東省煙臺和遼寧省大連之間相隔渤海灣，直線距離一百餘公里，但兩地的陸路行程需要環渤海一圈，總里程約1400公里。鐵路部門雖於2006年開通了煙臺到大連的中鐵渤海鐵路輪渡，汽車也可以通過輪渡過海，但輪渡也要耗時6-7小時。

兩地一直希望修建一條鐵路與公路兼併的跨海通道以縮短交通距離。早在1992年，渤海海峽跨海通道的研究就啟動，但由於專案投資高、技術難度大、生態風險高等因素，跨海通道一直處於研究階段。

近年大陸跨海大橋陸續建成，包括杭州灣大橋、東海大橋、港珠澳大橋等，以及正在興建的平潭跨海公鐵大橋等，大陸科技與造橋能力愈來愈精進。今年全國兩會上，煙臺市委書記張術平表示，根據專家論證，從煙臺蓬萊經長山列島至遼寧大連旅順，可以海底隧道或隧、橋結合的方式，建設公路和鐵路相結合的跨越渤海海峽的直達快捷通道。

孫鈞分析，渤海灣跨海通道全長約125公里，如按180至200公里的鐵路時速，行程僅需要1小時。隨著環渤海灣城市群建設及其產業發展和雄安新區的崛起，山海關內外鐵路運能將逐漸飽和，及早適時興建跨海通道勢在必行。

根據初步估算項目資金高達3000億元人民幣，是去年通車的港珠澳大橋（55公里）近三倍造價。

不過，環保生態問題也是能否順利興建跨海通道的重要考量因素。山東大學教授王忠武曾表示，渤海海灣污染比較嚴重，需借助與外海的交換排出污水達到自淨效果，跨海大橋（或隧道）建成後，一旦水流放慢將會對水生物的生存環境造成破壞；同時，重要工程可能也會引發地質災害，相關的環境評估工作必須到位。