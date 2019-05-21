河南嬰兒失蹤 知情人士：母親與生父自導自演

2019-05-21 17:08 世界日報 中國新聞組/北京21日電



河南周口女子稱16日帶著4個月大的兒子外出散步時因病暈倒，醒來時孩子被人抱走，警方19日凌晨找回男嬰。但據新京報報導，有「知情人士」指出，這起「河南周口嬰兒丟失事件」疑似男嬰媽媽和親友「自導自演」，目前參與策畫的多人已被拘留。

「河南周口嬰兒丟失事件」引發全國關注，周口警方一度懸賞5萬元人民幣尋找線索，明星也為男嬰祈福。不過新京報從知情人士處獲悉，這起事件是男嬰母親和親友所策畫的虛假警情，失蹤男嬰案生父另有其人，是男嬰母親的高中同學、安徽省滁州市瑯琊區在職幹部。

報導引述知情人士表示，男嬰母親劉女與生父王男及兩人的共同朋友李女共同謀畫。男嬰母親和男嬰生父高中畢業後失聯多年，兩人於2017年取得聯繫；2018年清明節期間，王男探親時與劉女發生關係，劉女發現懷孕後告訴王男，王男要求將孩子生下來。

孩子生下後，王男與劉女經多次謀畫，於16日9時許，由王男到劉女家中將孩子抱走，由李女駕車送至機西高速周口站，再由王男的二姊駕車送至鄭州，後稱劉女在外活動時暈倒，孩子被偷走。目前，劉女、王男、知情人李女及王男的姊姊等人均被採取措施，相關查證工作正進行中。據悉男嬰母親尚在哺乳期，等哺乳期過後也將受到處理。

對此，紅星新聞報導，一位自稱嬰兒母親朋友的知情人指出，針對外界所指「自導自演」，「請給我幾天冷靜的時間，相信人在做天在看，公道自在人心。」

新京報指出，「河南周口嬰兒丟失事件」從懸疑劇變狗血劇，猶如去年底浙江樂清家屬故意製造男童失蹤警情的情節再現。