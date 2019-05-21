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裝一個收4.6萬！蘇大名醫被爆疑亂裝支架收回扣

2019-05-21 17:08世界日報 中國新聞組／上海21日電

蘇州大學附屬第一醫院主任醫師楊向軍，近日被博士生實名舉報「亂裝支架，裝一個回扣1萬元人民幣(約4.6萬台幣)」。蘇大附一院工作人員證實楊向軍遭調查，有沒有因收回扣被抓？「具體情況不清楚。」

澎湃新聞報導，網友近日在微博上踢爆，「（蘇大）附一院心血管主任醫師楊向軍，被其博士生實名舉報：亂裝支架，裝一個回扣一萬元人民幣」。蘇大附一院黨委辦公室工作人員稱，「目前情況不太清楚，案件正在調查中」。楊向軍是否因收回扣被抓？該工作人員表示具體情況不清楚。

該醫院黨委辦公室另一名工作人員表示，楊成軍被調查是事實，「但其他情況醫院這邊也不清楚」。

據了解，楊向軍不僅是蘇大附一院心血管內科主任醫師、教授、博士生導師，還是蘇州大學臨床醫學研究院副院長、大內科主任、心血管內科主任。

他擅長心血管內科疾病的診治，尤其是心血管疾病的介入治療，包括冠心病心絞痛、急性心肌梗死的介入治療；各種心律失常的射頻消融治療；心臟永久起搏器植入術；先天性心臟病的介入治療等。

楊向軍原本每周二、周四上午分別在蘇大附一院總院和十梓街院區出診，但醫院官網顯示，楊向軍一直到5月底的四次門診均為「停診」狀態。十梓街院區工作人員證實停診信息，「不知道什麼時候出診」。

回扣醫師

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