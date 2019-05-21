豬肉水果「漲聲再起」陸網友：蘋果都不捨得削皮了

2019-05-21 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



繼「吃不起車厘子（櫻桃）」的調侃後，其他水果也吃不起的聲音開始出現。往年同時段約2元（人民幣，下同）一斤的蘋果，現在漲到15元左右一斤。部分熱帶水果和進口水果也都借勢漲價。加上毛豬價格飛漲，僅四月份就上漲了14.4%。大陸物價蠢蠢欲動，但官方卻一再出面滅火。

據中新社報導，鄭州部分水果超市、大型超市和社區便利店等，發現水果價格差別不大，但以蘋果為代表的北方產地水果價格明顯高於往年同時段。

消費者買4個蘋果，價格就高達22元，單價高達10.8元一市斤（10兩）。在生鮮水果櫃檯，許多居民在對各種水果詢價後紛紛搖頭，感嘆鮮果價格太貴。

據鄭州市金水區聶庄B區一家社區便利店老闆說，今年春節後，蘋果價格一直居高不下，他就不再進貨了。「現在蘋果價格太高，買的人也不多，所以乾脆不進貨。」

大陸網友們吐槽最多的也是蘋果價格太高。有人調侃道，「這不是我在吃蘋果，這是蘋果在吃我啊。」有網友表示，為了買點物美價廉的水果，已經加入了附近水果店團購群並辦了兩張會員卡。也有網友抱怨，以往探望病人都是買水果，現在已經流行送奶製品飲料了。還有網友自嘲，以往買蘋果都是削皮兒吃，現在已經一改以往的「浪費」作風，洗洗直接吃了，連蘋果皮都不敢削了。

而在北京東直門惠民市場，蘋果一斤漲到15元。小販說，現在買水果的人明顯減少，他們也不敢多進貨。

業內人士認為，水果價格普遍上漲的背後存在兩個主要推手：一是部分水果主產地減產，二是水果原產地銷售渠道增多、原產地議價權提升。

鄭州萬邦物流價格檢測中心負責人表示，去年水果生產季節，遭遇氣候災害(颱風、冰雹等)影響，北方水果主產區諸如新疆、山東和山西等地遭遇大範圍凍害，導致產量減少。

同時，今年以來氣溫偏低，水果成熟期較常年有所推遲，應季的水果還沒有大量上市。而鄭州市面上的蘋果主要從山東和新疆阿克蘇等地購進，原產地水果供不應求是水果價格上漲的主因。此外，今年春季以來雨水偏多，被雨淋過的水果，保存時間縮短，也一定程度上推高了交易環節成本。

另外，隨著眾多電商平台下沉，為鏈接農產品和消費端提供了更多便利條件，多元化的銷售渠道使得果農擁有了更多銷售選擇和與之帶來的議價權，水果需求市場被進一步發掘，不可避免會和不足量的供給產生矛盾，造成水果進價上漲。

大陸國家統計局新聞發言人劉愛華日前表示，鮮果價格上漲，明顯是受極端天氣等季節性因素影響，這種季節性的短期衝擊不具有持續性，鮮菜、鮮果價格上漲不會持續在高位。

有專業人士預計，隨著夏季到來，應季水果陸續上市後，水果價格會有所下降。