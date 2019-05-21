內地網路管制 阻礙港青赴大灣區

2019-05-21 13:32 世界日報 香港21日電



中國網路管制 成港澳青年大灣區發展的障礙 新華社 分享 facebook

最新調查顯示，粵港澳大灣區內不能自由上網，構成阻礙香港青年前往大灣區發展的主要障礙之一。另一方面，香港社會的持續動盪，也驅使青年人選擇前往海外發展。

美國之音報導，粵港澳大灣區媒體峰會在廣州召開，中宣部部長黃坤明、港澳中聯辦主任均出席，特首林鄭月娥在會上表示：「香港記者以拚搏出名，我相信他們能夠在大灣區找到、做好豐富多彩的報導。三地政府有不同的發放大灣區資訊的渠道，我們也一定用好這些渠道，讓市民感到大灣區為他們帶來的機遇，並積極參與大灣區的建設。」

另據明報報導，香港嶺南大學、廣州華南理工大學日前對港青看待前往大灣區發展做調查，472名在校大學生中的五成受訪者「看好大灣區」，三成人「願意到大灣區就業」。

但是調查也顯示，內地對互聯網的管制，成為港青赴大灣區的致命障礙。77%的受訪者擔心，大灣區內將受到自由上網的限制，例如，無法登陸Google(谷歌)等等。

美國之音報導，對港澳民眾、企業界人士而言，特別是年輕人要獲取資訊，主要都通過互聯網，網路社交更是不可少。眾所周知，進入內地的大灣區後，強大的防火牆會將他們與外界隔絕。嶺南大學副校長莫家豪表示，理解港人對網路限制的擔心，當局或應考慮讓資訊更加流通。

聶德權：各地制度不同 要大膽嘗試

另據新華社報導，香港政制及內地事務局長聶德權說，大灣區是推動「一國兩制」的新實踐，給香港提供了多元化的機遇，也給香港提供了民生發展的新空間。在大灣區內，各地制度不同、對外開放程度不同、經濟發展速度也不同，這就需要大膽創新、大膽嘗試，突破體制機制的束縛。