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豬瘟停市8天 港恢復供應豬肉

2019-05-21 13:27世界日報 香港21日電

香港恢復供應鮮豬肉：內地豬銳減四分之三 肉價普遍上漲 美聯社
香港恢復供應鮮豬肉：內地豬銳減四分之三 肉價普遍上漲 美聯社
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非洲豬瘟影響，香港屠房一度暫停屠宰，至20日街市才恢復供應新鮮豬肉。首日市場供應量僅為平時六至七成，供不應求。同時，活豬拍賣價翻倍亦令市場豬肉零售受影響，相應普遍加價。

中通社報導，北角渣華道街市，一樓肉檔外有不少市民排隊買肉，全然不見前幾日閘門緊閉的冷清。檔主劉先生經營肉檔逾40載，停市長達8日的情況是首次碰到。

香港非洲豬瘟

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