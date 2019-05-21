豬瘟停市8天 港恢復供應豬肉

2019-05-21 13:27 世界日報 香港21日電



香港恢復供應鮮豬肉：內地豬銳減四分之三 肉價普遍上漲 美聯社 分享 facebook

受非洲豬瘟影響，香港屠房一度暫停屠宰，至20日街市才恢復供應新鮮豬肉。首日市場供應量僅為平時六至七成，供不應求。同時，活豬拍賣價翻倍亦令市場豬肉零售受影響，相應普遍加價。

中通社報導，北角渣華道街市，一樓肉檔外有不少市民排隊買肉，全然不見前幾日閘門緊閉的冷清。檔主劉先生經營肉檔逾40載，停市長達8日的情況是首次碰到。