12歲童每日煮晚餐廚藝讚 母快崩潰：數學才考1分

2019-05-21 10:24 聯合新聞網 綜合報導



一名小六學童非常喜愛做菜，但學校課業成績屢墊底，讓父母憂心不已。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

每天回家後有家人幫忙準備可口的晚餐，該是多麼溫馨的感受！一名小六生每天習慣於為家人準備晚餐，時間長達三年仍樂此不疲，但卻讓媽媽憂心不已，因為兒子的成績老是墊底，數學考試才得一分，讓吃著可口晚餐的媽媽，心裡百味雜陳，都快崩潰了。

據《錢江晚報》報導，杭州一名小六生小胖（化名），每天放學回家就忙著幫家人準備晚餐，時間長達三年，每日沉迷於研究廚藝，早已成為一種習慣且樂此不疲。

有這麼貼心的暖男兒子，家人理應感到開心才是，但是小胖的媽媽每天面對著可口的晚餐，卻怎麼也開心不起來，因為現今廚藝已勝過自己的兒子，在學習上一竅不通，成績連年墊底，已讀到六年級了，數學考試竟然只得一分，連老師都氣到不知該如何是好。

小胖的父母帶著他求助於心理醫生，但小胖對醫生表示，自己一看到書本就想睡，老師的講課完全聽不懂，「還不如睡覺」。並坦言最初嘗試做菜是為了討好媽媽，看到父母吃得開心，自己信心日益增強，最後一發不可收拾，越來越沉迷於廚藝研究，每天只想著趕快放學，鑽進廚房對各種食材進行創作，心中的喜悅無法以言詞形容。

對於兒子迷戀做菜，小胖媽媽總覺得才小六而已，總不能每天只管做菜不管功課吧，況且夫妻兩人自身學識不高，為了讓兒子更有出息，堅持讓小胖在杭州上學，但從三年級開始，小胖的成績就一年不如一年，平時英文單字半天也背不出一個，但對於電視和雜誌上的食譜，看一次就能記住。為了小胖的成績，還請老師特別關照，但在六年級期末考，數學竟然只得一分，連老師都氣到不知該如何是好，還把心理醫生請到學校去，巧得是，雙方找上的是同一位醫生。

經醫生評估後，發現小胖的智商在中等偏下，注意力集中方面有缺陷，學習成續不佳是可預料到的。醫生建議小胖的父母，不如因勢利導，順著孩子的興趣發展專長、啟發潛能，並不是每個人都是讀書的料。同時也給了老師建議，開設主題班會，讓孩子表現才能，據報導，同學們都驚嘆於小胖的廚藝，不少人當場被圈粉，之後小胖在課業學習上也有些許進步，人也變得活潑開朗。

小胖的故事在微博上引發討論，有網友體諒小胖媽的憂心，建議「考不好就不准做菜」來提升小胖的學習慾，更多網友建議小胖的父母別扼殺了孩子的才能，「以後說不定是個廚神」、「一個真正熱愛又擅長的東西才叫事業，才是人生」、「2019年啦，讀書不是唯一的出路」，還有名女網友十分看好小胖，留言「這樣的男孩子還不快嫁，姐姐最多等你10年」。