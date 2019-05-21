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長三角攜手 推進旅遊援疆

2019-05-21 01:51聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

隨著長三角更高質量一體化發展，上海、安徽、江蘇、浙江正加強合作，攜手推進旅遊援疆。

新華社報導，20日在上海舉辦的「長三角南疆旅遊援疆聯盟上海推介會」上，喀什、阿克蘇、克孜勒蘇柯爾克孜自治州、和田等南疆四地州紛紛展示當地豐富的旅遊資源及濃郁的民族風情，並與滬蘇浙皖四地援疆工作前線指揮部及100余家旅遊企業對接。這是自長三角地區旅遊援疆聯盟成立以來的又一項重要旅遊援疆舉措。

喀什地委副書記、上海援疆前方指揮部總指揮史家明介紹，旅遊援疆既是有效拉動消費經濟的扶貧富民工程，又是促進民族間交流交往交融的重要平台。南疆作為「一帶一路」重要節點，正積極聚合援疆力量，強化旅遊功能、完善旅遊設施、擴大旅遊影響、提升旅遊服務，加快推進從旅遊資源大區向旅遊經濟強區轉變。

在推介會上，春秋旅遊、上青旅、上航假期、碩風國際旅行社等旅遊企業分別與南疆四地州簽署援建合作協議，將積極組織長三角遊客赴南疆旅遊；太平洋財產保險與喀什地區簽署了安全公眾責任保險，免費為全國赴喀什遊客提供旅遊人身安全風險保障。

統計顯示，2018年有超過1000萬人次長三角地區居民前往新疆旅遊。業界預計，隨著長三角省市進一步攜手推進旅遊援疆，今年長三角赴疆遊客有望保持增長。

去年年底，上海、江蘇、浙江、安徽等省市援疆工作前線指揮部聯合發起成立長三角地區旅遊援疆合作聯盟，並達成合作共識：共商推進區域旅遊援疆合作措施、協調製訂年度旅遊援疆合作計劃；以長三角地區為主要客源目標市場，以「市場化、常態化」為發展導向，合理設計安排旅遊線路和旅遊產品，聯手開發「長三角」號旅遊援疆包（專）機、專列等。

上海

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