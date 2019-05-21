新疆文旅活動 為旅遊季增色

2019-05-21 01:52 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



浩瀚沙漠、逶迤雪山、遼闊草原……新疆一直以獨具魅力的自然景觀吸引著國內外遊客前來參觀遊覽。近年來，文旅融合成為一項新的工程，逐漸融入新疆旅遊產業發展之中。新疆文旅活動持續升溫

中新社報導，2019年「中國旅遊日」新疆分會場啟動儀式１９日拉開序幕，新疆將開展包括紅色旅遊、休閒度假遊、特種旅遊等187項文旅活動，出台景區免費、旅遊扶貧助殘、公益性文藝演出等各類文化旅遊惠民措施112條。

近年來，新疆持續推動旅遊產業發展，特別是過去一年來，新疆各地通過推動旅遊與文化、體育、交通、農業、林業等融合發展，打開了一個又一個嶄新的空間。2019年，新疆又迎來文旅融合發展的全新時刻。今年春節期間，新疆旅遊市場持續升溫，350多家景區實現全面開放，開展了各類旅遊活動近300項，涉及冰雪、文化、民俗等內容。

今年3月，新疆舉辦了第三屆春季旅遊博覽會，拉開「花季遊」序幕。各地賞花遊活動一直持續至5月，各類文化和旅遊活動超過300場。

新疆文化和旅遊廳黨組成員、副廳長古麗·阿布力木說，文化活動拉動了旅遊人次增長，提升旅遊品質，文旅融合發展成效已然顯現。特色文旅活動為「旅遊季」添彩，藉助文旅融合的東風，旅遊新業態不斷發展和完善。

2018年起，闊恰村藉助沙漠、胡楊、民俗等旅遊資源，開始打造民俗文化旅遊村。由於臨近大漠胡楊生態景區，村民們通過做餐飲，當導遊，開民宿，逐漸脫貧致富。

新疆旅遊協會秘書長張曉宇透露，近年來，旅遊消費已經從觀光遊向體驗式互動遊轉變。新疆文化旅遊資源豐富，尤其是新疆南部，有著豐富的自然和人文資源，特種旅遊發展前景廣闊。和田的「探玉之旅」2019年4月已經開團，反響不錯。

數據顯示，近年來，新疆旅遊業呈「井噴式」發展態勢。2019年1—4月，新疆接待遊客同比增長56.35%，旅遊收入增長58.12%。