德陽保護區拍到黃喉貂

2019-05-21 01:53 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



黃喉貂在鏡頭前不停地「賣萌」，可愛指數破表。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 繼大熊貓現身四川德陽九頂山自然保護區後，近日，同一台紅外相機又捕捉到兩隻大陸二級保護動物黃喉貂的身影。黃喉貂被視為森林生態環境的指標物種，黃喉貂的出現，說明該區域動物區系極其豐富。

九頂山自然保護區管理處人員表示，黃喉貂的拍攝點位於當地綿竹市金花鎮境內。從視頻中看到，兩隻黃喉貂在鏡頭前不停地「賣萌」，時而嬉戲打鬧，時而敏捷奔跑，在紅外相機下留下了清晰的珍貴影像。幾分鐘後，兩隻黃喉貂便消失在密林深處。

九頂山自然保護區管理處綿竹站副站長廖亮表示，黃喉貂拍攝點位於海拔2300公尺以上，相機分別是2號和3號相機。據悉，黃喉貂為林棲獸類，生性機警且行動敏捷，很難對其進行近距離跟蹤觀察；其戰鬥力極其強悍，也是陸生鼬科中唯一群居的種類，可以集成多達十幾隻的群體，像狼群一樣圍捕麝或小鹿等小型有蹄類。作為食物鏈的二級消費者，黃喉貂對森林生態系統中齧齒類動物的種群數量起到調控作用。此外，黃喉貂對棲息地干擾和棲息地破碎化極為敏感，被視為森林生態系統健康的指標物種。

2018年，在九頂山自然保護區管理處的安排下，綿竹管理站開始實施紅外機監測，主要目的是監測九頂山自然保護區內野生動物情況。

2019年4月，管理站對第二批安裝投放的相機進行了資料回收，本次監測共拍攝到大熊貓、金絲猴、牛羚、林麝4種國家一級保護動物，此外還有黃喉貂、黑熊、紅腹角雉、斑羚、藏酋猴5種國家二級保護動物，以及其他如豪豬、豬獾、豹貓3種野生動物。出鏡率最高的是斑羚。