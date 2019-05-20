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朱德庸：想要過的好 創造力和幽默缺一不可

2019-05-20 22:14聯合報 記者林宸誼╱即時報導

祖籍蘇州太倉的著名漫畫家朱德庸，20日在南京表示，在這個世界上想要過的好，創造力和幽默缺一不可。

蘇州廣播電視總台報導，第二屆江蘇發展大會暨首屆全球蘇商大會在南京召開，以「聚力新江蘇奮進新時代」為主題，約1200名來自世界各地的江蘇人匯聚至此。

首次參加江蘇發展大會的朱德庸指出，回蘇州就像是一個遊子回家鄉，會放平常心去感受身邊的一切，他也將到蘇州參加蘇州分會活動。

著名漫畫家朱德庸。擷取自／蘇州廣播電視總台
著名漫畫家朱德庸。擷取自／蘇州廣播電視總台
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朱德庸

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