朱德庸：想要過的好 創造力和幽默缺一不可

2019-05-20 22:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



祖籍蘇州太倉的著名漫畫家朱德庸，20日在南京表示，在這個世界上想要過的好，創造力和幽默缺一不可。

蘇州廣播電視總台報導，第二屆江蘇發展大會暨首屆全球蘇商大會在南京召開，以「聚力新江蘇奮進新時代」為主題，約1200名來自世界各地的江蘇人匯聚至此。