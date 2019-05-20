男子得了「動物囤積症」 收容兩百流浪狗負債數百萬

2019-05-20 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



最近成都男子張凱收養200多條流浪狗欠債60萬人民幣，七旬父母打工幫他還債的新聞，引發關注。有人稱他行善不能連累父母；但專家稱他是得了「動物囤積症」。

紅星新聞報導，張凱原在某國企工作，工作清閒，2017年他開始收容流浪狗，後不斷擴大收容規模，為此負債高達60萬元人民幣。面對不停的催債電話，他只好求助父母，年近七旬父母只好打工替他還債。

張凱不顧自身承受能力，大量收養動物可能患了一種心理疾病—動物囤積症（Animal Hoarding）。

按照動物保護組織對動物囤積症的定義：

1、擁有超過合理數量的伴侶動物；

2、無法滿足動物基本的營養需求、環境衛生、醫療照顧等，經常導致動物饑餓、受傷、疾病或死亡；

3、否認自己無法妥善照顧動物的事實，否認自己的行為對動物、家庭以及居住者造成不良影響；

4、儘管有上述問題，但患者仍會持續收容新的動物，且不願意讓動物離去。

囤積動物並不罕見。在美國，每年就有至少700到2000個動物囤積的案例。近年在大陸也偶有出現，且陸續獲得大家關注。

張凱養狗到了山窮水盡的地步。他的母親表示，「我們兩個老人有退休工資，如果他不養狗，我們一家能夠過上很好的生活，現在我們全家的人都陷進去了，他太太甚至跟他鬧離婚」。

四川省啟明小動物保護中心人員表示，張凱兩年內收容那麼多狗，明顯擴張速度過快，狗均居住面積只有3平方米。「場地不夠，沒有功能分區，狗聚集在一起，沒有辦法防疫和消毒，無法控制繁育，狗越生越多，一旦發生疫情，死的可能是十幾隻甚至上百隻」。

研究專家普遍認為，動物囤積者患上了一種高度集中型的妄想疾患。有兩點可以證明這個結論。首先，動物囤積者都堅信自己擁有某種特殊本領，可以和動物交談或交流；其次，囤積者們堅持認為他們飼養的動物都很健康，都被照料得很好。但調查的結果和事實往往相反。

2013年5月，美國精神病學會將過度堆積物品，拒絕丟棄的行為，列為一種新的精神疾病—囤積症。囤積行為並不罕見，有專家估計，成年人口的2％至5％患有這種疾病。

囤積物品除了和人腦構造有關，也和個人的生活際遇有關。有研究者認為，動物囤積者和動物「惺惺相惜」的感覺與他們的童年經歷有關—絕大多數動物囤積者在童年時期遭人忽視、受人虐待、或過著混亂的生活。他們和動物之間的聯繫逐漸取代了與他人之間早已搖搖欲墜的情感。

在動物保護比較嚴格的國家和地區，會以虐待動物為名對動物囤積者進行處罰。例如在香港，2013年曾有人飼養60多隻貓狗，但因照顧不周，大部分貓狗斷水斷糧，存活的貓均染病，結果此人因虐待動物等罪名，被判6個月，緩刑3年，以及罰款7萬元。但如果動物囤積者缺乏明顯犯罪意圖，執法機構通常都是以柔性勸導為主。