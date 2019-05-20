浙江一工人在貨櫃裡休息 被「打包」飛到廣州

2019-05-20 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



浙江一名工人在機場貨運區裝卸貨物後到貨櫃裡休息，結果被隨貨櫃一同「打包」飛至廣州。大陸民航華東局最新的一份行政處罰書公布後披露了上述奇聞。

南方都市報引述民航華東局最新消息，順豐集團旗下一物流公司因將在貨櫃內休息的打板員一同裝運至廣州，被民航華東局行政處罰一萬元。

「民用航空行政處罰決定書」顯示，經查明，今年1月31日，浙江順路物流有限公司勞務派遣的打板員，在順豐航空庫區進行貨物打板工作，期間進入集裝箱（貨櫃）休息，後該集裝箱被裝運至順豐航空037190航班，該打板員隨航班在2月1日12時25分在廣州落地。

民航華東局認為，上述行為涉嫌未建立安全隱患排查治理制度和程式，且未及時發現、消除安全隱患。根據「民用航空安全管理規定」第20條規定，「民航生產經營單位應當建立安全隱患排查治理制度或者未採取措施消除安全隱患的，由民航行政機關給予警告或者處一萬元以上三萬元以下的罰款」的規定，予以行政處罰一萬元。

民航專業人士表示，貨機貨艙一般具有加溫加壓功能，能夠維持生命必須的溫度和壓力。但如果此次工人誤入的集裝箱裝載進了沒有加溫加壓功能的貨艙，則很有可能會發生悲劇。