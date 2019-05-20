蘇州舉行美容美髮職業技能大賽 PK兩岸形象技能

2019-05-20 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



伴隨剪刀的喀擦聲、吹風機的嗡嗡聲，一個個夢幻的髮型完美呈現，一場海峽兩岸形象美妝藝術邀請賽暨蘇州市2019年美容美髮職業技能大賽，20日在蘇州工業園區工業技術學校舉行，也迎來一場最新炫酷技術與造型的巔峰對決。

蘇州廣電總台報導，根據比賽要求，每人至少需要參加2個專案，在20日下午舉行的附加賽，主要比拼選手們的第二專業，包含美髮、美體等項目。

參賽選手中，有的是還未從學校畢業的應屆學生，也有的是已經工作多年希望進行自我提升的老手，比賽專案沒有規定特別的主題，大家都全神貫注，在現場全心全力展現著自己的技巧和創作力。

來自海峽兩岸的1000多名選手，必須要在兩天的時間內，完成美髮師職業男子修剪與造型、情景造型設計和美容師職業創意化妝、時尚化妝造型等14個專案的競賽。

本次大賽由來自台灣化妝名師、蘇州市突出人才、國家美容高級技師的陳曉文擔任總裁判長。

20日下午還以「山水相依」為主題，以「本色」和「溯源」兩個系列，進行「海峽兩岸時尚造型名家作品秀」50款最新時尚彩妝潮流趨勢的發布，並頒發「突出貢獻獎」、「優秀組織獎」、「優秀教練獎」、「名家導師」等獎項。