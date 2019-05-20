槍會射擊 彈塞、鉛珠污染水源

2019-05-20 13:45 世界日報 香港20日電



影片來源：臉書

位於大帽山近川龍的香港槍會以南的山坡，出現大量霰彈槍子彈的鉛珠，附近引水道亦有子彈的彈塞，及射擊時作為目標的飛靶碎片，遠離該處山坡逾7公里引水道距離的城門水塘淺灘，都有大量彈塞，污染水源。水務署正清理上述殘餘物，並指放置固體入引水道及水塘屬違法，正徵詢法律意見，以決定下一步行動；漁護署亦表示已要求有關槍會制訂清理方案。

明報報導，媒體5日隨綠惜地球環境倡議總監朱漢強到大帽山大橋村，沿村口附近的城門引水道向香港槍會方向走約5分鐘後，就看見引水道內及上方圍欄出現橙色的飛靶碎片及彈塞，部分比5元硬幣大；而部分彈塞呈黃色，狀甚殘舊。

然後沿引水道上方的小路，走上一處在香港槍會以南、約100平方米的山坡，該處有紅旗及警告牌，是香港槍會的射擊範圍，小路及山坡上密布直徑1至3毫米的鉛珠，部分已陷入泥土。報導稱，同日下午記者再到遠離山坡逾7公里引水道距離的一處城門水塘淺灘，當時朱漢強在淺灘約5分鐘，撿獲90多粒彈塞；而今年3月他在同一位置，在100米範圍撿獲253粒彈塞。

朱漢強估計，因為彈塞比較輕，容易隨引水道水流到城門水塘；而較重的鉛珠就散落在槍會附近的山坡；另外，部分彈塞「一掐就碎」，可能已存在一段時間。據報導，朱漢強憂心引起食水安全問題，加上鉛珠的鉛可能會污染泥土，亦會被動物誤食。

槍會比賽令膠粒、鉛粒污染城門水塘 (取材自香港01) 分享 facebook

報導說，另據水務署表示，在城門水塘及有關引水道監測水質，監測結果為兩處水質正常。署方於3月接獲市民相關投訴後展開調查，現時徵詢法律意見，並正在清理有關殘餘物。

彈鉛污染舊金山1槍會關閉

香港新聞組／香港20日電

在美國，曾有槍會因子彈帶來的鉛污染要關閉。位於舊金山市東灣阿拉米達縣安東尼夏柏地區公園的夏柏槍俱樂部，經營超過半個世紀，因違反當地環保法規，子彈帶來的鉛污染居民後備食水，對土地、植物及河流造成自然環境威脅，在2016年被關閉，清理成本料超過百萬美元。

香港01報導，美國洲際科技及法規委員會（ITRC）發表的「已停役小型武器射擊靶場的土壤特性與污染整治之技術與管理指引」也指出，要評估從靶場造成的潛在污染，因鉛珠暴露在潮濕的空氣中會氧化，也可因強風、地表徑流等轉移位置，或透過土壤被植物吸收，野生動物也有機會進食鉛粒或受鉛污染的土壤。