私人直升機空中解體 律師燒焦 目擊者：引擎聲不尋常

2019-05-20 13:14 世界日報 香港20日電



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新界發生近年罕見直升機空難。一架私人直升機昨午由石崗機場起飛，約一小時後回程，飛過嘉道理農場上空時，疑在空中解體，傳出多次爆炸聲，墜落農場寫字樓後面山坡並起火。消防員於20米外發現被拋出機外的機師燒焦屍體，證實死者為王輝雄律師。

大公報報導，49歲死者王輝雄律師，洋名Andrew，據了解，他擁有約三年駕駛直升機的經驗，昨日他剛續牌，其後獨自駕乘型號為「羅賓遜R44」、屬私人擁有的直升機，詎料飛行期間罹難。王輝雄妻子接獲通知趕抵現場，悲慟不已。資料顯示，王報住紅磡半島豪庭，他在2007年曾參加灣仔區議會選舉，最終落敗。

據報導，目擊者方先生稱，事發時他剛在嘉道理農場一帶行山，突然聽到一架直升機引擎聲不尋常，抬頭查看時，赫見直升機機身與機尾解體，零件散落，直升機跌落農場寫字樓後面山坡，傳出三、四下「、」猛烈爆炸聲及起火，黑煙席捲半空，他立刻報警。

消防處署理消防區長（新界西）陳勝利表示，下午5時29分接報，指有直升機墜落嘉道理農場內，即急派139名消防員及救護員、15輛消防車輛及10輛救護車趕往，發現機件散落範圍約直徑100米，機頭位置起火，至5時44分將火救熄。及後在離機頭約20米處，發現一名男子燒焦屍體，相信死者是直升機機師，其後消防員在附近山坡搜索，並無再發現有人傷亡。

大批警方機動部隊及民航處人員昨晚仍在場搜索直升機殘骸，警員將四散的零件及事主的一隻波鞋帶走調查。

民航意外調查機構高級意外及安全調查員何宏亮表示，根據初步資料，事發時機上只有一位機師，當時在正確的飛行區域航行，他們將循多方面調查肇因，包括直升機飛行運作、機件、天氣及其他外來因素等。

另據明報報導，灣仔軒尼詩區議員鄭其建對王輝雄離世感惋惜，稱他隨和及有風度，當年他落選後自己仍與他保持友好，區內居民遇大廈維修費攤分及公契問題，王亦樂意提供免費法律諮詢，為人熱心。