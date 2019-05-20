「再教育營」後 新疆全面推行企業新型學徒制

2019-05-20 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



紐時稍早報導，中共在新疆設置「再教育營」關押近二百萬人，而新疆自治區主席雪克來提．扎克爾則稱呼這些地方為「職業技能培訓中心」。據澎湃新聞報導，為培養更多知識型、技能型、創新型勞動者，新疆近日推出「新疆維吾爾自治區實施企業新型學徒制暫行辦法」，開始全面推行企業「新型學徒制」，被視為「再教育營」的後續措施。

新疆人力資源和社會保障廳透露，企業新型學徒制是指按照政府引導、企業為主、院校參與原則，以企業技能崗位新招用和轉崗人員為培養對象，以「招工即招生、入企即入校、企校雙師聯合培養」為主要模式，通過企校合作、工學交替管道培養企業技能人才的制度。

「相比以往的企業崗前培訓來說，企業新型學徒制培訓允許學徒在企業工作的同時，到培訓機構參加系統的、有針對性的專業知識學習和相關技能訓練。」新疆人社廳職業能力建設處副調研員喬鵬程表示，此外學徒在培養期間，企業應當按照勞動合同約定支付薪水，且薪水不得低於當地最低工資標準。

學徒培養的目標以符合企業崗位要求的中、高級技術工人為主，培訓對象的年齡限定在45歲以下，培養期限為1年到2年，特殊情况可延長到3年。學徒培訓期滿後，可以參加職業技能鑒定、技能等級評估或結業考核，取得相應職業資格證書或職業技能等級證書、結業證書。