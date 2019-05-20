劉士餘落馬內幕...爆出「債市一姐」案

2019-05-20 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸中紀委國家監委官網昨晚公布，中華全國供銷合作總社黨組副書記、理事會主任劉士餘涉嫌違紀違法，主動投案，正配合審查調查。大陸財經自媒體「扣扣財訊」刊文指，劉被查或與「債市一姐」南京銀行資產管理業務中心總經理戴娟失聯案有關。劉先前為中證監主席，在1月底突遭調職到現時職位。

2月20日，南京銀行發布消息，稱該行資產管理業務中心總經理戴娟等三人因個人原因，不能履職，側面印證三人被查的消息。財新網此前報道，三人於2月15日被南京市紀委帶走協助調查。有知情人士稱，戴娟等人與劉士餘過從甚密，而戴娟等人被查時供出多條違法違規信息，其中部分重要線索指向劉。

因此，更高一級監管層在4月底開始轉向調查劉士餘。而在5月1日前後，劉士餘被查的消息開始在證監會系統內部流傳。其後，隨著「戴娟案」調查進展深入，深知難逃其咎的劉最終決定選擇主動投案。

報導稱，戴娟等三人被查與南京銀行業務無關，戴涉事原因是涉結構化產品的利益輸送，從而形成貪腐。

文章還稱，身為江蘇灌雲人的劉士餘與家鄉資本勢力有著天然的親近感。在其任內3年中，江蘇省金融機構掀起集體上市的熱潮。 即便在上市最難的2018年，江蘇更是以22家上市企業一舉超過資本大省廣東和浙江，成當年第一省份。

值得注意，劉士餘最後一次公開露面是5月13日，當天他在中國供銷集團會見越南合作社聯盟主席阮玉堡一行。而在中紀委的57字公告中，仍稱劉士餘為「同志」，大陸消息人士認為，「字越少，事越大」。