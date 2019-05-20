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谷歌暫停合作 陸媒稱 華為早備妥自主作業系統應變

2019-05-20 11:09聯合報 記者林則宏╱即時報導

在美國政府將華為列入「實體名單」後，傳出谷歌已暫停與華為部分業務往來，對此華為目前尚無任何回應。但大陸媒體指出，華為早有「B計畫」，先前就已自行研發作業系統，以防一旦不能使用Android或Windows的情況發生。

北京《新京報》20日報導，谷歌中國透過郵件回覆媒體相關詢問時稱，「我們正在遵守這一命令，並審查其影響」。

據路透報導，谷歌已暫停與華為的商業往來，當中包括硬體和軟體轉讓與提供技術的服務，但可以通過公開資源獲取的服務除外。因此，華為將只能使用通過Android開放原始碼項目（AOSP）繼續開發新的Android系統。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，在美國將華為列入「實體名單」後，華為消費者業務CEO余承東近日曾在微信朋友圈中轉發一篇《華為手機系統往事》的文章，被認為正是對此事做出回應。

余承東表示，華為不缺自主研發打造作業系統的能力，而谷歌Android系統也吸收和借鑒了很多華為EMUI（Emotion UI，是華為基於Android開發的情感化作業系統）的優點。 他還評論稱，「（華為）除了自己的芯片，還有打造操作系統的核心能力」。

今年3月，香港《南華早報》曾援引德國《世界報》的消息稱，余承東接受專訪時透露，華為已經開發出自有作業系統，並且能夠覆蓋智慧型手機和PC。

余承東當時表示，「華為確實已經準備了一套自行研發的作業系統，但這套系統是『Plan B』，是為了預防未來華為不能使用Android或Windows而做的。當然，華為還是更願意與谷歌和微軟的生態系統合作。」

報導指出，外界普遍認為，余承東這番話印證了先前外界對於華為自行研發作業系統的猜想。而值得注意的是，在今年華為P30系列中國市場發布會上，華為也公布「方舟編譯器」，通過架構級優化，顯著提升性能。

華為宣稱，方舟編譯器可讓系統操作流暢度提升24%，系統回應速度提升44%，第三方應用重新編譯後流暢度可提升60%。

目前，華為方舟編譯器已經向業界開放，余承東也呼籲APP開發商、開發者儘快使用，以感受煥然一新的體驗。

谷歌暫停與華為部分業務往來，將使得華為手機無法再使用Google Play、Yo...
谷歌暫停與華為部分業務往來，將使得華為手機無法再使用Google Play、YouTube、Gmail等服務，但因大陸並未開放谷歌這些服務進入中國市場，因此目前對大陸華為手機用戶尚無實質影響。圖為華為位於上海徐家匯的一處門店。（本報系資料庫）
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