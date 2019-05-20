北京19日突刮強風 不幸釀四死

2019-05-20 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據央視新聞與北京電視台報導，北京19日遭遇強風襲擊，局部地區陣風達到8級以上，不僅吹倒路樹、影響飛機正常起降，甚至已造成四人不幸遇難。報導稱，19日下午，北京東直門外斜街西側、東直門樞紐站東邊一處牆體因強風倒塌，砸中三名路人，其中兩人當場身亡，另一人經搶救無效死亡。

而在北京市白紙坊西街，也因強風吹倒一棵大樹，砸中一名騎車路過的外賣員，雖經送醫搶救，該名男子最終仍因傷重死亡。

此外，19日下午16點05分左右降落北京首都國際機場的CA1404次航班，降落過程也遭遇強烈氣流，導致飛機上下劇烈顛簸，不少乘客嚇得驚聲尖叫，甚至有數名乘客還因此嘔吐。

19日下午兩點左右，北京昌平區公園悅府社區三期二號樓三單元西側外牆牆體也被大風吹落，從高空墜落至樓下的幼稚園，所幸因周日沒有孩童上課，但這處住宅區去年底才剛交房。

大陸中央氣象台氣象分析師胡嘯表示，北京19日出現的大風，有點類似於弱颱風登陸時的中心附近最大風速。但這種天氣型態其實並不罕見，春季和秋季都是中國北方大風相對較集中的季節，尤其是4、5月。