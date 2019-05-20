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兩岸微流行／武器模型製作 新興產業鏈

2019-05-20 00:03聯合報 賴錦宏

武器模型製作受到軍事迷追捧。 圖／騰訊微信
武器模型製作受到軍事迷追捧。 圖／騰訊微信
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隨著大陸軍事節目和網站崛起，各種武器模型製作成為軍事迷的最愛，武器模型迷每年舉辦大型的交流會，互相展示自己的新作品，互相討論創作更多新產品。從模型開模、製作、教學、販賣，也已成為新興產業鏈。

軍事迷們各有所好，有的喜歡戰機、有的喜歡船艦、更有的喜歡坦克。玩家們會在自己網站或社交軟體上，不定期推出自己新作品，還不時分享製作過程中可能的小技巧。例如，有玩家分享坦克製作時，可先漆上一種利用不同灰度的底漆來幫助主色發色，會有立體光影的效果，並把它命名為BGW（Black-Gray-White）技法。

每種武器模型，微縮比例不同，製作的材料和要求也不同。開模、細節、考證、水貼、釘線、組合等，都有很高的考量，許多玩家會把自己的經驗貢獻出來，也會給後來的人起一些參考作用。一件坦克模型，有時要花上一個多月才能製作完成。

每個軍事迷都有自己的最愛，武器模型製作也是。以戰機為例，F-16是最夯的，不少玩家會有不同的材料製作F-16。大陸自產的殲11、殲20，也是近兩年最熱門的作品。

喜歡武器模型的人數增加，價格也隨精緻度水漲船高。一架製作精巧的F-16，可以賣到數千元人民幣，前蘇聯SU- 54 - 122坦克，也要一千多元。

愈來愈多軍事迷投入製作，也生成了產業鏈。和積木、拼圖一樣，組裝的各類先進武器，已在軍事迷中有不少市場。除了模型產業，應運而生的則是組裝和製作教學影音。例如，幾分鐘就有該新手組裝的教學影音，也有長達半個多小時，教軍事迷製作水上飛機和水景製作教學課程，只要認真看完各個步驟，就算是新手也可以做出漂亮的飛機和水景。

F-16戰機人民幣蘇聯殲20

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